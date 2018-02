4 najlepšie zážitky, ktoré vás čakajú na Bratislavskom Burlesque Bále

Toto sú 4 najlepšie zážitky, ktoré Vás na bále čakajú:

Helena Vondráčková Foto: JAN TUMA

Slovenská kráľovná burlesky Foto: Medialand

Bratislava 2. februára (OTS) - Ale čo by ste povedali na trochu netradičný ples, s ktorého by ste odchádzali uvoľnene, sebavedomo a nadľahčene? Možnosť zažiť takýto výnimočný plesový večer máte už 17.02.2018 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Extravagantný Bratislavský Burlesque Bál ponúka nabitý program plný nezabudnuteľných chvíľ a skvelej zábavy.Legenda českej hudobnej scény, akou je bezpochyby Helenka Vondráčková nesmie na Bratislavskom Burlesque Bále chýbať. Jej veľkolepý štýl a obrovská dávka sebavedomia bude na bále motivujúcim zážitkom a nepochybne aj skvelou 40 minútovou šou, vďaka ktorej si môžete zatancovať na známe hity.Známy slovenský huslista, ktorého umenie siaha až do medzinárodných rozmerov. Nahral dokonca pesničku so speváckou hviezdou Avril Lavigne a spolu ju predstavili naživo v závere júla na Špeciálnych Olympijských hrách v Memorial Coliseu v Los Angeles pred vyše 70.000 divákmi. Filip Jančík sa postará o naozaj výnimočné otvorenie bálu.Catrice Cat je jedna z prvých burlesque performeriek na Slovensku a držiteľka titulu Queen of Burlesque, ktorý získala na festivale v Taliansku. Svojimi pôvabnými pohybmi zvádza publikum na Slovensku ale aj v zahraničí od roku 2014. Pierka, rukavičky a nádherný korzet. Catrice Cat Vás na bále priučí kúzlu zvádzania.Najznámejšie slovenské dvojičky TWiiNS, ktoré sú stelesnením krásy a vyzývavosti nám rozveselia večer speváckou a tanečnou šou. Svojou zmyselnosťou sa postarajú o typickú Burlesque náladu.Na bále zažijete aj mnoho ďalších skvelých prekvapení. Vášeň, ženskosť, extravagancia to je Bratislavský Burlesque Bál. Vstupenky si môžete zakúpiť na https://www.ticketportal.sk/Event/Bratislavsky_Burlesque_Bal