Marešová: Dizajn produktov je v úzadí. Vyrába sa rýchlo a nekvalitne

Posledné roky sa opäť vraciame k tomu, čo sa vymyslelo v 60. rokoch a čo sa ukazuje, že bolo skvelé.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Svet vyrába príliš veľa nekvalitného tovaru, ktorý zaťažuje životné prostredie. Na rozdiel od minulosti výrobcom nezáleží toľko na vývoj a dizajne produktov. V rozhovore pre TASR to uviedla oceňovaná česká produktová dizajnérka Anna Marešová.



"V súčasnosti sa produkcia veľmi zrýchlila, máme neustály tlak na vytváranie nových výrobkov, a to sa odzrkadľuje aj na kvalite. Už nie je taká prioritná ako v minulosti. Veľmi je cítiť globálnu disharmóniu, keď sa na jednej strane planéty vyrába a na druhej sa konzumuje. Vidno to napríklad na móde, polovica planéty si nakupuje množstvo lacného oblečenia, ktoré si vezme raz na seba. Produkuje sa veľmi veľa nekvalitného tovaru," tvrdí Marešová, ktorá má svoj vzor v precíznom prevedení a čistých tvarov československého dizajnu v 60. rokoch minulého storočia. V tom čase našlo mnoho umelcov uplatnenie v produktovom dizajne.



"Ako výtvarníci a sochári nemali toľko možností tvoriť a prejaviť sa vo voľnom umení, tak skúšali šťastie v úžitkovom dizajne. Dali do neho svoje výtvarné nadanie a výsledkom bolo mnoho nadčasových výrobkov. Vo veľkom sa vtedy začali používať plasty a množstvo firiem to podnietilo vytvárať nové produkty. Aj v dizajne bolo cítiť uvoľnenú atmosfére 60. rokov. O dekádu neskôr sa už dal vypozorovať vplyv normalizácie aj na túto oblasť. Dizajn stagnoval tiež, neprichádzali nové formy, nové výrobky a stále sa používali tie, ktoré vznikli o desaťročie skôr," vysvetlila česká dizajnérka.



Podľa Marešovej tento vývoj napokon viedol ku konzumnému boomu po roku 1989. "Zrazu všetci chceli mať akékoľvek iné tovary, pochádzajúce zo západu bez ohľadu na ich kvalitu. Posledné roky sa však opäť vraciame k tomu, čo sa vymyslelo v 60. rokoch a čo sa ukazuje, že bolo skvelé," konštatovala Marešová.



Výrobky s prepracovaným dizajnom sa dajú vyrábať aj v súčasnosti. Marešová vytvorila rad intímnych pomôcok pre ženy, ktoré vyrába a predáva v rámci vlastnej firmy. Vytvorila si vlastné zásady, ktorými sa riadi pri podnikaní. "Nikdy som vo firme napokon nemala investora, hoci sa o ňu mnohí zaujímali. Cítila som z ich strany veľký tlak na to, aby sa vyrábalo vo veľkých množstvách niekde ďaleko, napríklad v Číne, no tomuto návrhu som vždy oponovala a odolávala. Chcela som radšej vyrábať kvalitne a v menšom množstve, aby som hneď nezahltila trh. Vyrábam v Česku, je to drahšie, no kvalitnejšie ako by som mohla očakávať v Ázií. Celý výrobný proces mám pod kontrolu a za svojimi výrobkami si stojím. V plnej miere chcem podporovať lokálne technológie a výrobu," dodala Marešová.