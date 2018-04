VIDEO: Samica losa dupla mužovi na nohu za to, že ju kopol

Keď začnete súperiť s losom v kopancoch, hádajte, kto zvíťazí?

Anchorage 7. apríla (TASR) - Muž utrpel zranenie severne od mesta Anchorage v americkom štáte Aljaška, keď mu samica losa, ktorú kopol, surovosť vrátila a šliapla mu na nohu. V piatok o tom informovali štátni predstavitelia.



Televízia KTVA-TV uviedla, že muž sa dostal do stretu s losicou a jej mláďaťom vo štvrtok, ale vyviazol z neho bez vážnejších zranení.



"Samica losa s mláďaťom zrejme išli po stope za niečím a muž im skrížil cestu. To nikdy nemôže dobre dopadnúť," uviedol Ken Marsh, hovorca štátneho ministerstva na ochranu rýb a lovnej zveri.



Oba losy odišli z miesta až potom, keď samica silno dupla mužovi na chodidlo, doplnila informácie hovorkyňa aljašskej polície Megan Petersová.







"Nie som biologička, ale ako celoživotná Aljašťanka odporúčam ľuďom, aby radšej do losov nekopali," povedala podľa tlačovej agentúry AP Petersová.



Losy majú v nohách obrovskú silu, vysvetlil Marsh.



"Keď začnete súperiť s losom v kopancoch, hádajte, kto zvíťazí?" položil hovorca ministerstva otázku.



V južnej časti strednej Aljašky sa túto jar stalo už množstvo násilných incidentov s losmi. Napríklad jeden celou silou udrel kopytom muža, ktorý ho kŕmil, a na kokeršpaniela zaútočil los priamo na dvore v meste Anchorage.



Marsh uviedol, že spozorovaných losov je čoraz viac. Zároveň sa blíži polovica mája, teda obdobie, keď budú samice privádzať na svet mláďatá.