Americká herečka Sharon Stone oslavuje okrúhle narodeniny

Americká herečka Sharon Stoneová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Meadville/Bratislava 10. marca (TASR) – Americká filmová herečka, bývalá modelka a hudobníčka Sharon Stone, ktorú okrem vysokého inteligenčného kvocientu, príroda obdarila výnimočnou fyzickou krásou, sa radí k najobsadzovanejším herečkám Hollywoodu. Filmovým debutom pre Sharon bola minirola vo filme Woodyho Allena Stardust Memories (Spomienky na hviezdy prach, 1980) a rozhodne zlomová pre jej kariéru bola úloha v erotickom thrilleri Basic Instinct (Základný inštinkt, 1992). V sobotu 10. marca sa herečka dožíva 60 rokov.Sharon Vonne Stone sa narodila 10. marca 1958 v mestečku Meadville v americkom štáte Pensylvánia ako druhé zo štyroch detí. Už ako pätnásťročná začala študovať dve vysoké školy, ktoré úspešne ukončila v odboroch Kreatívne spisovateľské umenie a Krásne umenia.Za prvý krok k filmovej kariére sa považuje jej stretnutie s režisérom Paulom Verhoevenom, ktorý ju v roku 1990 obsadil do sci-fi thrilleru Total recall (1990) a o dva roky neskôr do erotického thrilleru Basic Instinct (Základný inštinkt, 1992). Práve rola bisexuálnej spisovateľky Cathrine Tremmelovej, obžalovanej z vraždy svojho milenca, priniesla herečke nielen ocenenie v podobe nominácie na Zlatý Glóbus, ale aj prívlastok sexsymbolu filmového plátna. Medzi priemerné sa podľa filmovej kritiky zaradilo niekoľko jej snímok ako - The Specialist (Špecialista, 1994), či western Sama Raimiho The Quick and the Dead (Rýchlejší než smrť,1995).Opätovné uznanie filmového priemyslu jej priniesla rola podvodníčky, alkoholičky a manželky mafiánskeho šéfa kasína v Las Vegas v dráme Martina Scorseseho Casino (Kasíno, 1995). Za herecký výkon bola nominovaná na Oscara ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Do titulnej mužskej úlohy filmu, ktorého príbeh, keďže sa nakrúcal v Las Vegas, je úzko spätý so zelenými stolmi, obsadil Scorsese vynikajúceho Roberta De Nira.Americká filmová diva, ktorá má na svojom konte 104 filmových a televíznych rolí, sa v roku 1998 práve na Valentína vydala za sanfranciského vydavateľa novín Phila Bronsteina. Niekdajšia kráľovná krásy sa podriadila vôli manžela a presťahovala z Los Angeles do San Francisca. Hollywoodska hviezda a šéfredaktor s prezývkou "el Macho" si adoptovali syna Roana. Ich manželstvo sa však skončilo rozvodom. Po rozvode sa vrátila do Los Angeles, kde pokračovala vo filmovej kariére. Neskôr si adoptovala ešte dvoch synov.Pred kameru sa vrátila v roku 2006 v pokračovaní erotického trileru Základný inštinkt 2. Po niekoľkých rokoch od uvedenia kultového Základného inštinktu nadviazala Sharon na postavu spisovateľky svojím jedinečným spôsobom. Réžie filmu sa ujal Michael Caton-Jones, ktorý má za sebou úspešné snímky s Robertom De Nirom - City by the Sea (Hodina Pravdy, 2002), Brucom Willisom - The Jackal (Šakal, 1997) či Liamom Neesonom (Rob Roy, 1995).V júli 2005 navštívila herečka Medzinárodný filmový festival (MFF) Karlove Vary v Česku, kde si prevzala Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovému filmu. Vo Varšave si v roku 2013 prevzala cenu Peace Summit Award, ocenenie účastníkov 13. svetovej vrcholnej schôdzky laureátov Nobelovej ceny za mier, ktoré jej udelili za angažovanosť v boji proti smrteľnej strate imunity AIDS.Pôvabná Sharon Stone je okrem feministicky ladenej provokatérky aj náruživou bojovníčkou za práva homosexuálov a patrónkou rôznych charitatívnych organizácií.https://www.csfd.cz/tvurce/2-sharon-stone/