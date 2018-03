Americké hamburgery dobyli Francúzsko, predalo sa ich viac ako bagiet

Zaujímavosťou tiež je, že v sieťach rýchleho občerstvenia vo Francúzsku sa predalo iba 30 % z týchto hamburgerov. Väčšinu z nich si objednali klienti v klasických reštauráciách s jedálnym lístkom.

Paríž 24. marca (TASR) - Pre milovníkov bagiet to bude možno šok, ale tento symbol Francúzska začínajú na domácom trhu vytláčať americké hamburgery. Podľa najnovších údajov sa totiž v roku 2017 po prvýkrát v histórii predalo vo Francúzsku viac hamburgerov ako tradičných bagiet so šunkou a maslom.



Až 85 % reštaurácií vo Francúzsku malo v minulom roku na jedálnom lístku americké hamburgery. Podľa odhadu konzultačnej spoločnosti Gira Conseil sa vlani predalo vo Francúzsku až 1,4 miliardy kusov hamburgerov a "len" 1,2 miliardy obložených bagiet so šunkou a maslom.



Možno k tomu prispel aj fakt, že v rámci nových trendov uprednostňovania lokálnych a zdravších potravín, mnohé klasické reštaurácie začali ponúkať hamburgery v americkom štýle, ale z kvalitných a čerstvých surovín.



V každom prípade je rastúca popularita hamburgerov šokujúcou správou pre krajinu, ktorá sa pýši svojim kulinárskym umením a roky odolávala globálnemu náporu "burgerov".



"O hamburgerovej mánii hovoríme už tri roky. Tento rok už neviem, ako opísať tento fenomén, je to šialené," uviedol pre agentúru AFP riaditeľ spoločnosti Gira Conseil Bernard Boutboul.



Vlani sa predaj hamburgerov v krajine galského kohúta zvýšil o 9 %, zatiaľ čo predaj obložených bagiet vzrástol o 1,3 %.



"Je to fenomenálny rast," povedal pán Boutboul.



Na ilustráciu, v roku 2016 bol predaj hamburgerov a obložených bagiet na rovnakej úrovni. Vlani však americký votrelec predbehol domácu klasiku, vôbec prvýkrát v histórii Francúzska.



A v širšom kontexte, celkový predaj rýchleho občerstvenia v krajine vlani prekonal rekord a vygeneroval tržby v hodnote až 51 miliárd eur.



Francúzsko je najziskovejším trhom spoločnosti McDonald's mimo USA s viac ako 1400 reštauráciami. Americký reťazec sa prispôsobil francúzskym chutiam so svojim McCamembertom a McBaguettou so syrom ementál a horčicou Dijon, rôznymi francúzskymi šalátmi a dokonca makrónkami ako dezertom. Zákazníci si môžu tiež dať k jedlu pivo.



Jean-Pierre Petit, muž, ktorý americkému reťazcu pomohol získať si Francúzov, je jedným z najvýznamnejších manažérov značky a priekopníkom pokusov McDonald's prispôsobiť sa miestnemu vkusu.



Vo svojej knihe z roku 2013 s názvom "Predal som svoju dušu McDonald's", Petit priznal, že prvý hamburger zjedol až vo veku 30 rokov.



Faktom tiež je, že veľká časť rýchleho občerstvenia vo Francúzsku sú veľmi kvalitné a pomerne drahé jedlá.



A tak dnes aj Američania sledujú, čo sa robí vo francúzskom gastronomickom sektore rýchleho občerstvenia, dodal Boutboul.