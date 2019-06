Analýza: Na dovolenke platíme kartou viac ako vyberáme z bankomatu

Najviac Slováci míňajú v susedných krajinách, z prímorských krajín vedie podľa analýzy Chorvátsko a nasleduje Taliansko.

Bratislava 10. júna (TASR) – Slováci sa aj na dovolenke už odkláňajú od vyberania peňazí z bankomatu a viac dôverujú plateniu v obchodoch kartou. Najviac pritom míňajú najmä na jedlo, ubytovanie a benzín. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.



Najviac Slováci míňajú v susedných krajinách, z prímorských krajín vedie podľa dát Poštovej banky Chorvátsko a nasleduje Taliansko. V Chorvátsku minú dovolenkári výrazne viac ako v iných prímorských letoviskách. Klienti banky si od júna do septembra vybrali z bankomatu alebo zaplatili kartou sumu prevyšujúcu milión eur. Z toho väčšinu, takmer 790.000, zaplatili dovolenkári kartou. Zvyšok vyberali ako hotovosť z bankomatu.



V Taliansku klienti banky zaplatili približne 700.000 eur. Viac ako 70 % tvorili platby kartou. Sumy však nezahŕňajú peniaze, ktoré si dovolenkári zamenili ešte pred príchodom na dovolenku.



Celkovo v najobľúbenejších prímorských krajinách – Chorvátsku, Taliansku, Grécku, Bulharsku, Španielsku a Turecku – zaplatili vlani počas letnej sezóny klienti banky kartou 1,7 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 30 %. Nárast, hoci pozvoľnejší, je viditeľný aj pri výberoch z bankomatu, ktoré v medziročnom porovnaní narástli o 11 %, keď si dovolenkári vybrali viac ako 700.000 eur.



Najviac však Slováci minú v susedných krajinách. V Maďarsku, Rakúsku, Česku a Poľsku zaplatili kartou od vlaňajšieho júna do septembra klienti Poštovej banky viac ako päť miliónov eur. "U susedov míňajú Slováci stovky tisíc eur celoročne na nákupy, v lete však aj tu platby kartou narastajú, dá sa teda predpokladať, že značnú časť minú na oddych," skonštatovala hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.



Podľa nej z dát vyplýva nastupujúci trend, že Slováci radšej platia kartou, než by si mali vyberať hotovosť z bankomatu. "Platenie kreditnou kartou je pre klientov najbezpečnejšie a zároveň najvýhodnejšie, z pohľadu výšky poplatkov, a tiež použitého výmenného kurzu pri transakciách v inej mene ako v eurách," podotkla Žáčková. Upozornila, že pri platbe debetnou kartou je u obchodníka výhodnejšie vybrať si platbu v cudzej mene, pretože prepočet vykoná domovská banka na Slovensku.



Výber hotovosti je podľa hovorkyne lepšie zrealizovať v dovolenkovej destinácii. Ako dodala, výmenný kurz, ktorý banka používa na prepočet kartových transakcií v inej mene ako eurách, je výhodnejší ako výmenný kurz pri nákupe valút v hotovosti pri priehradke banky. Podľa dát Poštovej banky si zamieňajú ľudia pred dovolenkou v priemere 200 eur. Najčastejšie ide o zámenu eur za chorvátske kuny.