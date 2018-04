Andrej Vrbacký bol zakladateľom agentúrneho spravodajstva

Andrej Vrbacký sa venoval šíreniu slovenskej literatúry v Juhoslávii a naopak. Preložil vyše 200 diel zo srbochorváčtiny do slovenčiny, upravoval aj divadelné hry pre rozhlas.

Bedford/ Bratislava 16. apríla (TASR) - Publicista, redaktor a prekladateľ Andrej Vrbacký bol jedným zo zakladateľov agentúrneho spravodajstva. Zaslúžil sa o vznik a budovanie novinárskeho dokumentačného pracoviska a archívu. V pondelok 16. apríla uplynie 110 rokov od jeho narodenia.



Andrej Vrbacký sa narodil 16. apríla 1908 v americkom Bedforde v štáte Ohio. Bol absolventom slovenského gymnázia v Petrovci, neskôr študoval filozofiu a právo v Belehrade. Už počas štúdií spolupracoval so slovenskou i českou periodickou tlačou, aj krajanskou, najmä ako propagátor československo-juhoslovenských kontaktov.



Publikačne bol činný v periodikách Národná jednota, Národné osvobození, Pravda chudoby, Rudé právo, v Slovenských novinách a v Slováku.



Od roku 1929 bol členom Združenia juhoslovanských a Združenia zahraničných novinárov a členom Syndikátu československých novinárov sa stal od roku 1938.



Stálym spravodajcom brnianskych Lidových novín v Belehrade sa stal v roku 1933 a pracoval tam desať rokov. Má svoj podiel na zakladaní slovenského tlačeného spravodajstva. V roku 1955 stál pri vzniku novinárskeho dokumentačného pracoviska a archívu. Pracoval aj v Zpravodajskej agentúre Slovenska (ZAS) a Československej tlačovej kancelárii (ČTK).



Andrej Vrbacký sa venoval šíreniu slovenskej literatúry v Juhoslávii a naopak. Preložil vyše 200 diel zo srbochorváčtiny do slovenčiny, upravoval aj divadelné hry pre rozhlas. Navyše prekladal prózu z ruského a bulharského jazyka, písal televízne a filmové scenáre. Preložil niektoré slovenské dramatické diela Jozefa Gragora Tajovského a Ivana Stodolu do srbochorvátštiny.



Za svoju prácu bol vyznamenaný Zlatým perom Juhoslovenského PEN-klubu. Vedúcim archívu Zväzu slovenských novinárov v Bratislave bol menovaný od roku 1968.



Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského prekladateľa Andreja Vrbackého sa v roku 2008 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Preklad ako kultúrna a literárna misia. Podujatie usporiadali Katedra slovanských filológií a Katedra žurnalistiky FiF UK. S prednáškami o tejto významnej osobnosti vystúpili odborníci z FiF UK v Bratislave, z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), z Masarykovej univerzity v Brne, z Univerzity P. Chilendarského z bulharského Plovdivu a tiež hostia z Báčskeho Petrovca v Srbsku a ďalší. Súčasťou programu bolo aj premietnutie televízneho medailónu o Andrejovi Vrbackom.