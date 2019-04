ANETA LANGEROVÁ: Cesta na pódiá s vlastnou hudbou bola ťažká

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola česká speváčka Aneta Langerová.

Bratislava 10. apríla (TABLET.TV) – Najťažší moment mojej kariéry bol, keď som chcela hudbu robiť inak. Dostať sa na pódiá s vlastnou tvorbou nebolo jednoduché. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedla česká speváčka Aneta Langerová.



Hudobnú kariéru Anety Langerovej odštartovalo víťazstvo v českej speváckej súťaži pred 15 rokmi. S odstupom času dnes tvrdí, že súťaž ju osobnostne zmenila. "V čase, keď som vyhrala, som bola dospievajúca, čiže vtedy sa človek aj tak mení. Prvenstvo v súťaži zmenilo aj moju osobnosť. Bol to pre mňa iný svet, ktorý som si dovtedy nevedela ani predstaviť. Dnes priznávam, že som musela pracovať na sebavedomí, ktorého som nemala dostatok," spomína v súvislosti so začiatkami kariéry.



"Celkovo mi Superstar zmenila život v dobrom slova zmysle. Dala mi možnosť robiť to, čo ma teší. Živím sa tým, čo ma baví," hovorí Langerová. Byť hudobnou interpretkou jej nestačilo, a preto chcela do svojich skladieb dať viac zo seba. "Najviac ma k tomu viedla istota a pokoj, že keď si niečo napíšem, cítim sa v tom doma. Viem, čo chcem skladbou povedať. Používam slová, ktoré sú mi vlastné," doplnila.



Začiatky vlastnej autorskej tvorby, ako uviedla speváčka, neboli jednoduché. "Najťažšie momenty počas mojej 15-ročnej kariéry boli asi po mojom prvom albume, keď som chcela robiť hudbu inak. Bol to ten najťažší moment. Cesta dostať sa na pódiá s autorskou hudbou bola ťažšia," povedala Langerová na TABLET.TV.



Speváčka dnes patrí medzi najžiadanejšie stálice českej hudobnej scény. Vo februári 2015 vyrazila na turné Na Radosti 2015 a odvtedy sú jej koncerty už štyri roky vypredané. V utorok 9. apríla sa predstavila v Pezinku, vo štvrtok 11. apríla zavíta do Zvolena a 12. apríla koncertuje v Čadci.



Exkluzívne pre TABLET.TV potvrdila, že pracuje na novom albume. "Pripravujeme album, pracujeme na piesňach. So mnou je to na dlho, lebo si na tom veľmi dávam záležať. Potrebujem na to čas, nechcem sa nikam ponáhľať. Až keď cítim, že skladba môže ísť do sveta, vtedy viem, že dozrela," uzavrela.



Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťom.