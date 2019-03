Anketa Esprit predstavuje nominácie na najlepší džezový album

Slávnostný večer s vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení Esprit sa uskutoční 30. apríla.

Bratislava 13. marca (TASR) – Slovensko už siedmykrát oslávi anketou Esprit Medzinárodný deň džezu. O víťazoch spomedzi toho najlepšieho z úrody domácich džezmenov rozhodne odborná porota aj verejnosť internetovým hlasovaním. Slávnostný večer s odovzdaním cien a trojkoncertom nominovaných sa uskutoční 30. apríla v bratislavskom Divadle Aréna. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Beňová.



Rok 2018 priniesol 18 nahrávok interpretov, ktoré sa o ocenenie uchádzajú. Sú nimi Andreas Varady s albumom The Quest, Bratislava Hot Serenaders (album I Like That), Dávid Kollár & Arve Henriksen (Illusion of a Separate World), Elia Kači (Charmaine), Erbetes Quartet Iveta Lišková (Motýlie krídla), Fats Jazz Band (album Večer pri Dunaji aj album Swingin' Organ), Jana Gaváčová (Biele noci), Ľudové Mladistvá (Viete ako), Marek Szarvaš Projekt (The Rest of theWorld), Maringotka (Poza bučky), Paper Moon Trio (Teba vrúcne milujem), Peter Korman (Root System), Peter Lipa (Slovenské evergreeny), Štefan Bugala (Sagacita), Sisa Michalidesová (Colours of Solitude), Talent Transport (Napospas) a Tibor Feledi Kairos Quintet (Common Playgrounds).



Hlavné ocenenie, Cenu odbornej poroty Esprit za najlepší džezový album roka, udelí medzinárodná porota, zložená z popredných hudobných žurnalistov, kritikov a promotérov v oblasti džezu. O Cene verejnosti budú môcť rozhodnúť všetci fanúšikovia džezu, interaktívne internetové hlasovanie bude spustené 1. apríla na stránkach organizátora jazz.sk. Sošky v tvare kontrabasu pre Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty vytvoril významný slovenský akademický sochár Juraj Čutek.



Slávnostný večer s vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení Esprit sa uskutoční 30. apríla. Počas neho zažijú diváci bratislavského Divadla Aréna široký záber džezového žánru vďaka koncertu troch z nominovaných zoskupení. Priaznivci džezovej hudby budú môcť zažiť odovzdávanie cien i doma pri rozhlasových prijímačoch, priamy prenos zo slávnostného večera bude vysielaný v rádiu Devín. Pre džezových nadšencov predstavuje anketa Esprit jedinečnú šancu získať prehľad o tom najlepšom, čo tu za posledný rok vzniklo, a vyjadriť svojím hlasovaním podporu a uznanie džezovým umelcom na Slovensku.



Slávnostná ceremónia Esprit je registrovanou udalosťou participujúcou na oslavách International Jazz Day, ktoré združujú džezových nadšencov z celého sveta. Cieľom tohto podujatia je spoločne osláviť slobodu a kreativitu formou džezových podujatí konaných sa v jeden deň po celom svete. Záštitu nad siedmym ročníkom ankety Esprit a čestné členstvo v medzinárodnej odbornej porote prevzal americký klavirista a skladateľ Kevin Hays. Päťdesiatročný rodák z New Yorku je medzinárodne uznávaný ako jeden z najvýznamnejších džezových klaviristov svojej generácie.



Ocenenie Esprit za rok 2018 je siedmym ročníkom podujatia, pričom držiteľom ocenenia za rok 2017 je skladateľka a hudobníčka Sisa Michalidesová. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov boli zoskupenie Lukáš Oravec Quartet (2016), skladateľka a hudobníčka Sisa Michalidesová (2015), basgitarista Juraj Griglák (2014), trubkár Lukáš Oravec (2013) a gitarista Michal Bugala (2012).



Hlavnou myšlienkou ankety Esprit je podpora tvorivosti slovenských predstaviteľov alternatívneho džezového žánru. Deje sa tak priamou formou zviditeľňovania hudobných albumov vydaných v predchádzajúcom roku, pričom vďaka online prezentácii súťaže vzniká voľne dostupná databáza albumov s ukážkami a ich profilom.