Archeológovia začali vykopávky v bostonskej čínskej štvrti

Washington 9. júla (TASR) - Archeológ z amerického mesta Boston Joe Bagley začal tento týždeň vykopávky v tamojšej čínskej štvrti s cieľom zmapovať migračné toky v danej oblasti. S odvolaním sa na slová bostonského starostu Martyho Walsha o tom informovala agentúra AP.



Bagley na margo prebiehajúceho odkryvu uviedol, že jeho cieľom je získať podrobnejšie informácie o migrantoch, ktorí v minulosti do Bostonu prichádzali nielen z Číny, ale aj zo Sýrie, z Írska a Anglicka.



Boston je hlavné a najväčšie mesto štátu Massachusetts, ležiaceho v oblasti Nové Anglicko na východnom pobreží USA.



V rámci výskumu, ktorý by mal trvať do začiatku jesene, chce archeológ objaviť artefakty z rokov 1840-1980.



Walsh obhajuje vykopávky poukazom na to, že Boston je mestom imigrantov a "toto je dôležitá súčasť jeho dejín".



Ako pripomína agentúra AP, v Bostone odhalili archeológovia za posledné roky už stovky nálezísk.



Na územie Massachusetts dorazili prví anglickí osadníci - legendárni Otcovia pútnici na lodi Mayflower - v roku 1620. Založili tam kolóniu, z ktorej neskôr vzniklo mesto Plymouth.



V roku 1630 potom založili v tomto regióne ďalšiu kolóniu puritáni. Z nej vznikol dnešný Boston.