Astronauti oslávili rok 2018 viac raz, lietadlá cestovali v čase

Washington 2. januára (TASR) – Ľudia cestujúci lietadlami na celom svete v pondelok zažili zaujímavé chvíle. Vďaka letom cez časové pásma si buď predĺžili rok 2017 alebo sa poponáhľali do roku 2018. Niektorí dokonca oslávili príchod nového roka dvakrát, kým astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) až 16 krát.



"Cestovanie v čase je možné! Let číslo HA446 práve odletel z Nového Zélandu v roku 2018 a pristane na Havaji v roku 2017," uviedla včera na svojom twitterovom účte aplikácia FlightRadar24 poskytujúca sledovanie letov na celom svete.



Let spoločnosti Hawaiian Airlines odletel z novozélandského Aucklandu 1. januára 2018 niekoľko minút po polnoci, a keď pristál o deväť hodín v Honolulu na Havaji, bol tam stále rok 2017. Pasažieri mali šťastie, pretože odletieť mali ešte pred polnocou. Vďaka krátkemu meškaniu však zažili cestovanie v čase, informoval portál Mashable.



Vítať nový rok mohli viackrát aj astronauti na ISS, stanica totiž preletela na prelome rokov ponad Zem cez až 16 časových pásiem. "Krúžime okolo Zeme a vítame rok 2018 v 16 časových pásmach. Zdá sa, že na Times Square máte poriadnu zábavu. Pozeráme sa na vás z výšky 250 míľ (400 km) nad planétou. Všetkým dole na Zemi: Šťastný nový rok!" uviedli astronauti Mark Vande Hei, Scott Tinglea a Joe Acaba v prenose pre spravodajskú televíziu CNN.