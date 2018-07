V Austrálii chytili legendárneho krokodíla. Unikal desať rokov

Ide o najväčší kus, aký kedy vytiahli z tamojšej rieky Katherine.

Canberra 10. júla (TASR) - Strážcovia divočiny v austrálskom Severnom teritóriu v utorok oznámili, že chytili slanovodného krokodíla, ktorého sa snažili polapiť desať rokov. Ide o najväčší kus, aký kedy vytiahli z tamojšej rieky Katherine.



Podľa Správy parkov a divočiny Severného teritória je krokodíl dlhý 4,7 metra a váži 600 kilogramov. Podľa odhadov má viac ako 60 rokov.



Do pasce padol v pondelok, a to len 30 kilometrov od Katherine Gorge - hlavnej turistickej atrakcie pri meste Katherine, informovala agentúra AP.



Podľa strážcu Johna Burkeho, ktorého citoval spravodajský portál ABC News, sa hra na schovávačku skončila, keď legendárny a inak bystrý krokodíl nevedomky vplával do pasce nastraženej približne pred dvoma týždňami.



"Hoci tento je najväčší, akého sme dosiaľ v rieke Katherine chytili, sú tam aj väčšie," citoval Burkeho denník Sydney Morning Herald.