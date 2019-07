Autolekárnička patrí medzi najdôležitejšie súčasti výbavy auta

Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach.

Bratislava 6. júla (TASR) – Autolekárnička patrí medzi najdôležitejšie súčasti povinnej výbavy auta. TASR to pripomenulo počas aktuálnej dovolenkovej sezóny Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V tejto súvislosti tiež pripomína potrebu kontroly auta pred dlhými cestami.



"Lekárnička na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v exspiračnej lehote. To znamená, že každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nemôže byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby. Lekárničky musia obsahovať tzv. Kartu prvej pomoci," pripomína rezort dopravy.



Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 centimetrov. Experti na dopravu pripomínajú, že obal lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž.



Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov. Obaly sú označené podľa svojho názvu. Obsahujú potrebné pomôcky, dezinfekciu a ochranu záchrancu, ďalej riešia malé rany i odreniny. Tretí modul je na veľké rany, krvácanie a popáleniny. Štvrtý zasa na zlomeniny a poranenia kĺbov.



"Vo všeobecnosti musia vodiči dbať na vyhovujúci technický stav svojho vozidla, aby bolo spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke podľa platnej legislatívy. Vyhovujúci technický stav vozidla môže vo veľkej miere prispieť k bezproblémovej a bezpečnej jazde do a z dovolenkovej destinácie," zdôrazňujú experti na dopravu.



Medzi dôležité časti vozidla, ktoré si podľa ich slov zaslúžia pozornosť a kontrolu pred cestou na dovolenku, patria napríklad brzdový systém, motor, stav kvapalín (chladiacej, brzdovej, kvapaliny v ostrekovačoch), hladina oleja, ostrekovanie a stierače, osvetlenie vozidla (vrátane náhradných žiaroviek), dezén pneumatík a ich nahustenie, a tiež povinná výbava vozidla (napr. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou, lekárnička).



"Odporúčame vždy skontrolovať, či obsah slovenskej povinnej výbavy zodpovedá povinnosti štátu, kde cestujeme, aby sme sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri kolízii alebo cestnej kontrole," doplnili. Pre zabezpečenie komfortu pri ceste na dlhšiu vzdialenosť je tiež vhodné skontrolovať stav a funkčnosť klimatizácie.



Pri ceste na dovolenku netreba zabúdať popri vyhovujúcom technickom stave vozidla i na nemenej dôležitý faktor bezpečnej jazdy, a tým je ľudský faktor. "Pred cestou je preto dôležitý dostatočný oddych vodiča, pravidelné prestávky počas jazdy a hlavne dodržiavanie všetkých pravidiel cestnej premávky," prízvukujú.