Autom roka 2018 v SR je Kia Stinger

Bratislava 2. februára (TASR) - Autom roka 2018 v Slovenskej republike sa v 20. ročníku ankety stala Kia Stinger, s počtom 95 bodov. Informoval o tom Ľuboš Kríž, šéfredaktor dvojtýždenníka STOP magazín.



Druhú priečku v rebríčku ankety podľa neho obsadil automobil Opel Insignia so 77 bodmi a tretiu priečku Suzuki Ignis s 59 bodmi. Ďalšie priečky obsadili Škoda Karoq (58 bodov), Honda Civic (25 bodov), Citroën C3 Aircross (17 bodov), Alfa Romeo Stelvio (17 bodov), Audi A8 (17 bodov) a Hyundai Kona (10 bodov).



Dodal, že anketa Auto roka v SR používa rovnaké parametre hodnotenia ako európska anketa Car of the Year, ktorá má už 60-ročnú tradíciu. Odborná porota motoristických novinárov je zložená z 15 členov rozličných slovenských médií. Každý z motoristických novinárov otestuje ročne minimálne 50 automobilov. Do ankety spadajú automobilové novinky, ktoré sa dostanú na slovenský trh od 1. januára do 31. decembra 2017.