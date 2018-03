Backstage filmu BACKSTAGE v číslach

Prvý slovenský tanečný film BACKSTAGE Foto: BACKSTAGE

Bratislava 23. marca (OTS) - Prvý slovenský tanečný film BACKSTAGE, ktorý je aktuálne jednotkou v našich kinách, ponúka divákom pohľad do zákulisia tanečnej súťaže. Pozrite sa však, ako vyzeralo zákulisie nakrúcania tohto filmu.Celý projekt, od rozhodnutia nakrútiť film až po jeho uvedenie v kinách, trvalNakrúcalo sa. Prvá klapka padla 27. septembra 2016, kedy sa nakrúcala tanečná scéna v motorovom vláčiku. Posledný filmovací deň bol 19.1.2018 a nakrúcalo sa vtedy vo Vysokých Tatrách a v Aquacity Poprad.Film sa nakrúcal v dvoch krajinách: na Slovensku a v Česku. Na Slovensku sa nakrúcalo vo Svite, ktorý si vďaka vizuálne zaujímavým Baťovským domčekom vybrala režisérka Andrea Sedláčková, ale tiež v Poprade, Tatrách, v Bratislave v Grand Hoteli River Park a v Seredi, vo výrobni sektu Hubert. V Česku sa točilo najmä v Prahe – okrem zaujímavých exteriérov sa točilo najmä v hoteloch, ale napríklad aj v nemocnici. Niekoľko scén sa točilo aj vo väzení v Mladej Boleslavy. Aj zábery z New Yorku sa nakrúcali v Prahe.Vo filme si zahralo veľké množstvo komparzistov. Okrem hlavných postáv tam môžete vidieť viac nežz mnohých tanečných skupín. Všetci prešli riadnych castingom.Najnáročnejšie, no zároveň najzaujímavejšie, boli podľa tvorcov i hercov práve scény finálových kôl tanečnej súťaže. Štáb musel nakrúcať veľký filmový štáb, ktorý nakrúcal šou. Táto scéna bola zároveň aj najdrahšou. Podľa slov producentky Silvie Panákovej to zhltlo ažcelkového rozpočtu filmu.Tanečníci sa nevyhli ani zraneniam. „,“ prezradil choreografNajväčších konkurentov, West Coast Crew a Muertas, si zahrali tanečníci z. Proti sebe tak stáli napríklad aj bratia Dano a Ondro Antálkovci.Tancovať môžete vidieť aj známu dievčenskú skupinu, ktorá sa vo filme predstaví pod názvom Sugarbabes. Okrem zaujímavých choreografií zaujmú aj sexy kostýmami od návrhára Borisa Hanečku.Zatancovali si aj netanečníci. Mária Havranová a Ondrej Hraška pred nakrúcaním tanečných scén absolvovali intenzívnu tanečnú prípravu pod vedením Miňa Kereša a The Pastels, ktorá trvala celýOkrem tanca film láka aj skvelou hudbou. Titulná skladba PADAM, ktorej autormi sú Ben Cristovao a aktuálna víťazka ceny OTO v kategórii najlepšia speváčka, Mária Čírová. Skladbu si len za prvýchdní od uvedenia pozreli ľudia na YouTube! V súčasnosti má skladbaBen Cristovao si vo filme aj zahral – predviedol sa akotanečnej súťaže. V súčasnosti naozaj pôsobí ako porotca v Česko Slovenskej Superstar.Oficiálnemu uvedeniu do kín predchádzala mimoriadne úspešná promotour v. Okrem predpremiéry filmu si mohli návštevníci vychutnať jedinečné vystúpenia a autogramiádu skupiny The Pastels moderované hypemanom Osťom . Počas promotour po celom Slovensku tanečníci najazdili dokopy asiSEAT ARONA od spoločnosti HÍLEK. Ich šou si prišlo pozrieť. Podľa Petra Nováka z BONTONFILM ide o najúspešnejšiu promotour k filmu, akú Slovensko dosiaľ zažilo.Film si počas jeho otváracieho víkendu prišlo do kín pozrieť viac ako. Týmto číslom film už teraz prekonal celkovú návštevnosťzahraničných tanečných filmov (Let´s Dance 4, Let´s Dance All In a Street Dance 3D) na Slovensku.