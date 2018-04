Backstage slovenským filmovým ťahákom týchto dní

Predbehol aj zahraničné produkcie.

Bratislava 18. apríla (OTS) - Prvý slovenský tanečný film BACKSTAGE, ktorý si diváci ešte stále môžu pozrieť v kinách, je zatiaľ jedným z najúspešnejších filmov tohto roku. V návštevnosti predbehol aj očakávané hollywoodske filmy ako Tomb Rider či Pacifik Rim: Povstanie.



Film režisérky Andrey Sedláčkovej a producentky Silvie Panákovej divákom ukazuje zákulisie televíznej tanečnej súťaže, kde sa produkcia súťaže kvôli zvýšeniu sledovanosti neštíti zneužiť neľahké osudy mladých neskúsených účinkujúcich. To naštrbí vzťahy kamarátskej i partnerské v tanečnej skupine zo Svitu, ktorá je pre produkciu favoritom súťaže. Členov tanečnej skupiny stvárnili tanečníci z The Pastels i mladá talentovaná herečka Mária Havranová. Práve ich svieže tanečné vystúpenia v kombinácii s dobrou hudbou oceňujú predovšetkým mladší diváci, tí starší oceňujú príbeh, ktorý ukazuje, že sláva a úspech nemusia byť tými najdôležitejšími hodnotami v živote mladého človeka. Vekové zloženie divákov je naozaj pestré. „Na film sme dostali mnoho ohlasov nielen od mladšej, ale aj staršej vekovej kategórie, ktorí BACKSTAGE a jeho posolstvo hodnotia veľmi pozitívne. Môžeme povedať, že ide naozaj o film, ktorý má čo ponúknuť všetkým generáciám,“ hodnotí producentka Silvia Panáková.



Divácky úspech filmu už predpovedala mimoriadne úspešná promotour po celom Slovensku, v rámci ktorej bola predpremiéra filmu spojená s tanečnými vystúpeniami The Pastels, kde boli kinosály vypredané do posledného miesta. Počas piatich týždňov si film v kinách pozrelo 54 596 platiacich divákov, čím sa stal zatiaľ najsledovanejším slovenským filmom roka. Film sa predstaví aj divákom v Česku, premiéra je tam naplánovaná na 7. júna.