Jozef Banáš má nový román o M. R. Štefánikovi

Jeden z najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov považuje svoj najnovší počin za motivačný román.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Beethovenovou Osudovou uviedla do života v utorok v bratislavskom kostole Klarisky knižnú novinku o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Zvonkohra Košariská - Priepasné. Prebijem sa! Štefánik - Muž železnej vôle (Ikar) je názov beletrizovaného príbehu najvýznamnejšieho muža slovenského národa, pod ktorý sa podpísal Jozef Banáš. "Intenzívne som sa zberu a analýze materiálu venoval asi tri a pol roka, preštudoval som 62 kníh. Bola to ťažká práca, ale radostná," uviedol autor, ktorý sa v obsažnom románe pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho dobou.



Stál za jeho smrťou Beneš? Bol Štefánik slobodomurár? Bol viac čechoslovakistom alebo Slovákom? Čím imponoval ženám a prečo sa neoženil? V knihe sa čitatelia dozvedia aj to, aký svetový rekord vytvoril, o čom hovoril s Tolstým a prečo necestoval Titanicom, hoci to bolo v pláne. Dočítajú si aj o stratenom zlatom poklade ruského cára či o tom, prečo nemecké tajné služby financovali ruských boľševikov. "Hľadal som odpovede na tieto otázky, dosť som sa držal dokumentov, ktoré sú veľmi blízko pravde," naznačil autor. Podľa jeho slov, Štefánik dokázal nepredstaviteľné. "Chlapec zo zabudnutých kopaníc Horného Uhorska sa presadil priamo v Paríži - centre vtedajšieho sveta," podčiarkol čerstvý sedemdesiatnik Banáš na margo svojho hrdinu. Mladíka z chudobnej rodiny neznámeho národa, z ktorého sa stal hvezdár a generál svetovej mocnosti.



Jeden z najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov považuje svoj najnovší počin za motivačný román. Rozpráva aj o tom, čím sa Štefánik motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl. "Bol veľmi sebavedomý, to je aj jeden z hlavných zmyslov tejto knihy - povzbudiť naše národné sebavedomie, hlavne mladých ľudí," povedal pre TASR Banáš. Nevyhýba sa ani Štefánikovým zdravotným ťažkostiam. "Väčšinu svojho života bol chorý. Mal veľké problémy s črevami, žalúdkom, bol v strese. Je to motivačný román aj o tom, ako bojovať proti chorobám, s prekážkami v živote. Štefánik mal mnoho hesiel, jedným z tých najkrajších bolo - Rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie."



Banáš, ktorý chce svojím románom o najvýznamnejšom Slovákovi vzbudiť pozitívne emócie, "emócie lásky a príkladu", potvrdí čitateľom aj to, že príkladný slovenský vlastenec, zároveň Európan a francúzsky občan Štefánik bol vyhľadávaný spoločník, vynikajúci rozprávač a dokonca kúzelník. "Pritom treba povedať, že mal 162 cm, bol plešatý od svojich 30 rokov, tvár mal dosť poznačenú od kiahní, ale ženy i muži ho milovali, lebo vedel spoločnosť upútať," konštatoval a na margo kúzelníctva, "jedného zo Štefánikových kúziel", dodal: "Ovládal okolo dvadsať kúzelníckych čísiel. Keď sa spoločnosť dostávala do útlmu, vytiahol ich a zabával, ale to bol len prostriedok k tomu, aby sa dostal do kľúčových politických kruhov, hlavne v Paríži."