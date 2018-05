Barack a Michelle Obamovci budú produkovať filmy pre Netflix

Streamovacia služba Netflix má 125 miliónov predplatiteľov v 190 krajinách.

New York 22. mája (TASR) - Streamovacia spoločnosť Netflix v pondelok uviedla, že s bývalým prezidentom Spojených štátov Barackom Obamom a jeho manželkou Michelle uzavrela dlhodobú dohodu o spolupráci. Informovala o tom agentúra AP.



Americký exprezident a bývalá prvá dáma založili spoločnosť Higher Ground Productions, ktorá bude pre Netflix vyrábať seriály, dokumentárne i celovečerné filmy.



Spoločnosť však neuviedla, kedy sa budú programy Obamovcov vysielať ani to, o aký konkrétny obsah pôjde.



Obama na margo dohody uviedol, že počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta stretli s manželkou množstvo "fascinujúcich ľudí", ktorým chcú pomôcť, aby sa o svoje príbehy podelili so širokým publikom.



Podľa Teda Sarandosa, ktorý má na starosti obsahovú stránku vysielania Netflixu, patria Obamovci k "najuznávanejším a najznámejším osobnostiam na svete". Majú jedinečnú pozíciu na to, aby mohli "objavovať príbehy o ľuďoch, ktorí prispeli k výrazným zmenám vo svojich komunitách a ktorí sa snažia urobiť svet lepším miestom" pre život.



AP pripomenula, že Barack Obama nedávno ako prvý hosť vystúpil v novej nočnej talkšou Davida Lettermana, ktorá sa od januára vysiela na Netflixe.



Streamovacia služba Netflix má 125 miliónov predplatiteľov v 190 krajinách. Na tento rok vyčlenila na nové programy osem miliárd dolárov a produkuje napríklad aj ďalší film Martina Scorseseho, v ktorom hrajú Robert De Niro a Al Pacino.