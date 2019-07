Barbora ŠVIDRAŇOVÁ: Aj to zlé, čo sa mi stalo, bolo na niečo dobré

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola slovenská herečka a speváčka Barbora Švidraňová.

Bratislava 4. júla (TABLET.TV) – Bola by som rada, keby ľudia moju novú skladbu prijali bez akýchkoľvek súdov a kritiky. Chcem, aby sa odosobnili od každodenných problémov, zastavili a užili si prítomný moment tu a teraz. V súvislosti s novým letným singlom to na TABLET.TV uviedla slovenská herečka a speváčka Barbora Švidraňová.







Tu a teraz je v poradí jej tretí sólový singel. "Okrem mojej novinky pripravujem aj ďalšie skladby. Chcem ich urobiť toľko, aby to vyšlo na celý album. Ten plánujem vydať budúci rok," naznačila o svojich hudobných plánoch. Doplnila, že aktuálne pracuje na novom singli, ktorý by chcela predstaviť na jeseň tohto roka. "Skladba bude pomalšia, viac romantická, taký slaďák," doplnila.



Pieseň Tu a teraz predstavila spolu s videoklipom.







"Aj to zlé, čo sa mi v živote stalo, bolo na niečo dobré," hovorí Švidraňová v súvislosti s tým, prečo začala veriť v silu pozitívneho myslenia.



Čo viedlo herečku Barboru Švidraňovú k tomu, aby sa vydala na sólovú spevácku dráhu?



Vymení televízne obrazovky za koncertné pódiá?



Ako jej sila pozitívneho myslenia pomáha v boji s bulvárom, ktorý sa zaujíma o jej súkromný život?



