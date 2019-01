BÁTOR: Andrej Kiska pripraví samit deviatich prezidentov

Hosťom relácie SVET s Pavlom Demešom na TABLET.TV bol riaditeľ odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta Peter Bátor.

Bratislava 11. januára (TABLET.TV) – Profilovým podujatím prezidenta Andreja Kisku v rámci zahranično-politických aktivít v minulom roku spomedzi všetkých bol samit V4 vo Vysokých Tatrách. V relácii SVET s Pavlom Demešom na TABLET.TV to uviedol Peter Bátor, riaditeľ odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR.



"Je to tradičné podujatie, keď sa prezidenti Vyšehradskej štvorky stretnú. Je na našom prezidentovi, aby zadefinoval agendu a spôsob stretnutia, ako aj témy rozhovorov. Je to udalosť, pri ktorej prezident nie je v polohe, že iba príde na návštevu, je akoby architektom celého stretnutia, a preto toto stretnutie považujem za najprofilovejšiu aktivitu hlavy štátu za uplynulý rok," uviedol na margo tatranského samitu Bátor.



Ďalším takýmto podujatím malo byť aj spoločné stretnutie slovenského, rakúskeho a nemeckého prezidenta vo Viedni, počas ktorého spoločne prednášali študentom na univerzite a zároveň si pripomenuli okrúhle výročie bývalého rakúskeho prezidenta. "Stretli sa tak štyria prezidenti z nášho širšieho regiónu. To bolo niečo, čo nebývalo bežné v tomto zložení, preto by som hovoril o historickom stretnutí," objasnil.



Prezident Andrej Kiska sa krátko pred vianočnými sviatkami stretol osobne aj s pápežom Františkom vo Vatikáne. Bátor toto stretnutie označil ako veľmi príjemné zakončenie diplomatického roku.



Spomenul tiež, že jednou z hlavných tém rozhovorov štátnych predstaviteľov, či už na domácej pôde alebo v zahraničí, bola aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Bátor naznačil, že prezident Kiska tieto rozhovory využil na to, aby poukázal, na akých hodnotách stojí Slovensko."Náš prezident veľa o tejto téme hovoril aj v zahraničí. Pripomínal, že táto nešťastná udalosť ukázala pravú tvár ľudí, Slovákov. Ukázala, že občianska spoločnosť nie je ľuďom ľahostajná. Naopak, tragická udalosť ukázala, že tieto hodnoty sú nám vlastné a nejde iba o politický naratív, ktorý si pripomíname osobitne len v roku výročí. Ľudia vedia ísť do ulíc a vedia tieto hodnoty brániť," objasnil v relácii.



Aj takto sa podľa Bátora prezident Kiska usiloval o to, aby budoval pozitívny obraz Slovenska v zahraničí. "Vďaka prezidentovi, ale aj vďaka ministerstvu zahraničných vecí, poslancom a politikom, je obraz našej krajiny za hranicami dobrý. Zahraničie vníma Slovensko ako veľmi proeurópsku krajinu, ktorá sa snaží plniť si svoje záväzky v NATO a aj naďalej je veľmi dôležité pracovať na tom, aby sa tento obraz zachoval a nenarušil," vyhlásil.



Prezident Andrej Kiska má pred sebou posledných päť mesiacov do konca svojho mandátu. Opätovnú kandidatúru neohlásil. Cesty, ktoré podnikne do zahraničia, budú mať preto zväčša rozlúčkový charakter. "Takáto cesty nás čakajú do Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, a 28. februára pripravujeme veľké stretnutie deviatich prezidentov Vyšehradskej štvorky, pobaltských štátov, Rumunska a Bulharska," uviedol Bátor.



"Tento rok si pripomenieme 70. výročie vzniku NATO, 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do NATO a viacerých členov zoskupenia, a ešte aj 20. výročie Poľska, Maďarska a Českej republiky do NATO. Bude to veľmi politické a spomienkové podujatie, na ktorom sa budú prezidenti zhovárať o tom, čo je dôležité pre občanov z pohľadu bezpečnosti," uzavrel.