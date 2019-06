Bezpečná krv pre všetkých: To je motto Svetového dňa darcov krvi

Transfúzia krvi a krvné produkty zachraňujú každý rok milióny ľudských životov.

Ženeva 14. júna (TASR) - Bezpečná krv pre všetkých - to je v roku 2019 téma Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Hostiteľskou krajinou Svetového dňa darcov krvi je v tomto roku Rwanda a v jej metropole Kigali sa v piatok uskutočnia oslavy Svetového dňa darcov krvi, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojej webovej stránke.



Tohtoročná kampaň apeluje na zvýšenie povedomia o všeobecnej potrebe bezpečnej krvi pre všetkých ľudí. Transfúzia krvi a krvné produkty zachraňujú každý rok milióny ľudských životov. Hoci transfúzia či použitie krvných produktov predstavuje všeobecnú potrebu, existujú značné rozdiely v úrovni prístupu k bezpečnej krvi a krvným produktom medzi jednotlivými krajinami sveta, ako aj vo vnútri krajín. V mnohých štátoch transfúzne služby narážajú na problém so zabezpečením dostatočného množstva zásob kvalitnej a bezpečnej krvi a produktov z nej, uviedla WHO.



Od roku 2004 sa na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi okrem WHO podielali aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná transfúziologická spoločnosť a Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi. Tieto organizácie každoročne vyberú hostiteľskú krajinu, ktorá sa stáva centrom osláv.



Dobrovoľné darcovstvo krvi je nevyhnutný prostriedok, ktorým sa predchádza jej nedostatku v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Počas 14. júna transfúzne stanice poukazujú na dôležitosť darcovstva krvi, nadovšetko sa tento deň má stať príležitosťou na poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi.



Ministri zdravotníctva v máji 2005 na svojom Svetovom zdravotníckom zhromaždení jednomyseľne vyhlásili podporu bezpríspevkovému darcovstvu krvi. Následne schválili rezolúciu WHA58.13, v ktorej sa stanovilo, že Svetový deň darcov krvi sa bude každý rok sláviť 14. júna. Tento dátum vybrali na počesť Karla Landsteinera pôvodom z Rakúska a spája sa s dňom jeho narodenia.



Biológ a lekár Karl Landsteiner (14. jún 1868 - 26. jún 1943), nositeľ Nobelovej ceny za medicínu z roku 1930, po absolvovaní Lekárskej fakulty Viedenskej univerzity pracoval v oblasti biochemického výskumu. Pôsobil aj ako patológ, získal mnohé poznatky o imunológii a skúmal krv pri jej transfúzii zo zvieraťa na iné zviera.



V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB. Práve za prácu na krvných skupinách získal Nobelovu cenu. V roku 1940 v spolupráci s Alexandrom Wienerom identifikoval Rh faktor.



Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby. Už vtedy sa tento deň pripomínal v 80 krajinách sveta.



Na Slovensku aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž, Národná transfúzna služba SR a hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc SR.