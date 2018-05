Pútnici sa môžu registrovať na slávnosť blahorečenia A. Kolesárovej

Parkovanie autobusov a áut bude na záchytných parkoviskách, odkiaľ bude zabezpečená kyvadlová doprava.

Košice 31. mája (TASR) – Pútnici z farností, spoločenstiev či reholí a koncelebrujúci kňazi, ktorí budú cestovať objednanými autobusmi, autami alebo verejnou dopravou na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej sa môžu od piatka (1.6.) registrovať prostredníctvom webstránky www.annakolesarova.sk. Podujatie sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Podľa hovorcu rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslava Fabiana pre očakávaný vysoký počet pútnikov registrácia umožní nielen dostatočné zabezpečenie potrebných parkovísk a miest na štadióne, ale prispeje aj k dôstojnému prežitiu slávnosti.



Kapacita štadióna ponúka v hľadisku miestenky na sedenie pre registrovaných pútnikov. "Po ukončení registrácie k 31. júlu budú miestenky distribuované cez zaregistrované zodpovedné osoby do farností, spoločenstiev alebo zaregistrovaných skupín. Prosíme, aby záujemcovia pri registrácii nahlásili reálny počet miesteniek na sedenie. Pre ostatných budú na ploche štadióna pripravené miesta na státie. Vstup na plochu bude bez miestenky, no registráciu potrebujeme kvôli odhadu pútnikov," uviedol Fabian.



Parkovanie autobusov a áut bude na záchytných parkoviskách, odkiaľ bude zabezpečená kyvadlová doprava. "Ak sa záujemcovia chystajú prísť na blahorečenie samostatným autobusom, je potrebné sa zaregistrovať. Na základe registrácie dostane zodpovedná osoba potrebné informácie pre parkovanie a evidenciu autobusu," vysvetlil Fabian.



"Osobitná registrácia pre koncelebrujúcich kňazov poslúži výlučne pre zistenie počtu koncelebrantov, taktiež pre zabezpečenie miesta, pre vytvorenie sektoru pred slávnosťou. Chceme poprosiť kňazov, ktorí môžu, aby sa zapojili do spovednej služby, a to ráno od 7.00 h do 10.00 h, poprípade, ktorí môžu, aj počas slávnosti," doplnil riaditeľ koordinačného výboru príprav slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej Ján Urban.



Samostatná registrácia rehoľných komunít umožňuje podľa Fabiana zabezpečiť dostatočný počet miest vo vyhradenom sektore pre rehole.