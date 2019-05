Bojíte sa infekcií? Držte sa základného pravidla, umývajte si ruky

Každé lôžkové zariadenie musí zabezpečiť vykonávanie účinnej dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov.

Bratislava 5. mája (TASR) – Dezinfekcia je najúčinnejšou prevenciou infekcií. Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk (5. 5.) na to poukázal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten prostredníctvom Národnej kampane čisté ruky pripomína, že prevenciou tzv. nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach je práve dôkladné umývanie si rúk ich návštevníkmi, pacientmi, lekármi aj zdravotníckym personálom.



"Opatrenia v rámci celonárodného programu hygieny rúk majú zabezpečiť účinnejšiu prevenciu odvrátiteľných nozokomiálnych nákaz. Každé lôžkové zariadenie musí zabezpečiť vykonávanie účinnej dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, manažmenty nemocníc majú venovať tejto problematike náležitú pozornosť a prijať štandardizovaný program hygieny rúk," uvádzajú hygienici. K základným povinnostiam patria povinné školenia o hygiene rúk a pravidelné kontroly vedomostí zdravotníckych pracovníkov o nej.



Vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Mária Štefkovičová poukázala na to, že sa v súčasnosti realizujú preškoľovania zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a epidemiológovia plánujú tieto aktivity vykonať vo všetkých nemocniciach na Slovensku. "Vznikla legislatívna povinnosť zdravotníckych pracovníkov vykonávať hygienu rúk účinnými a šetrnými dezinfekčnými prostriedkami v presne určených situáciách. Epidemiológovia zároveň v nemocniciach v tejto oblasti vykonávajú pravidelne množstvo edukačných a nácvikových aktivít," priblížila.



Dezinfekcia rúk je podľa slov šéfky odboru epidemiológie v Trenčíne veľmi efektívna, rozšírením alkoholových dezinfekčných prostriedkov sa zlepšila možnosť dekontaminácie rúk aj v terénnych podmienkach, kde nie je možnosť umyť si ruky vodou.



Ako zdôraznila, v Trenčíne vzniklo tento rok Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz. To bude pracoviskom na celoslovenskej úrovni, nápomocné bude odborníkom z oblasti nemocničnej epidemiológie a hygieny. "RÚVZ v Trenčíne bol vybraný ako jeho sídlo, pretože máme odborníkov, ktorí sa prevencii nozokomiálnych nákaz venujú dlhodobo. Náplňou ich práce bude epidemiologický dohľad nad výskytom a šírením epidemiologicky významných nemocničných patogénov a nimi spôsobených infekcií spolu s metodickou pomocou pri prevencii nemocničných nákaz," uzavrela Štefkovičová.