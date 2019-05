Počas platnosti zákazu slony spôsobili také veľké škody na úrodách farmárov a hospodárskych zvieratách, že to ohrozilo živobytie ľudí.

Gaborone 23. mája (TASR) - Botswana zrušila zákaz lovu slonov, pretože zákaz zavedený v roku 2014 viedol k veľmi konfliktnej situácii medzi ľuďmi a týmito zvieratami. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA a internetová stránka britskej stanice BBC.



Počas platnosti zákazu slony spôsobili také veľké škody na úrodách farmárov a hospodárskych zvieratách, že to ohrozilo živobytie ľudí. V stredu večer to vo vyhlásení uviedlo botswanské ministerstvo životného prostredia.



Rozhodnutie zrušiť zákaz padlo po "rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami" a prišlo rok po tom, čo kabinet zriadil komisiu na preskúmanie lovu slonov, vysvetľovalo vyhlásenie.



Skúmaním sa zistilo, že v tejto juhoafrickej vnútrozemskej krajine, ktorá dáva veľký dôraz na safari turizmus, žije okolo 130.000 slonov. To je najväčšia ich populácia na svete.



Rozhodnutie zrejme spôsobí hnev ochrancov prírody, ktorí tento krok pokladajú za politický. Podľa nich si prezident Mokgweetsi Masisi chce zrušením zákazu, ktorý zaviedol jeho predchodca Ian Khama, zvýšiť popularitu medzi vidiečanmi pred októbrovými voľbami.



Slony však zabíjajú hospodárske zvieratá vo veľkých počtoch. Keď slony putujú - aj z dôvodu klimatických zmien - často prechádzajú cez dediny, kde niekedy zabíjajú aj ľudí.



V Afrike žije okolo 415.000 slonov, ako uvádza Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN), pričom ich počet do veľkej miery decimujú pytliaci, ktorí ich zabíjajú pre slonovinu.