VIDEO: Matrika v Starom Meste ukrýva záznamy ešte z roku 1911

Bratislava 13. marca (TASR) – Matričné záznamy zo začiatku 20. storočia, keď bratislavská mestská časť Petržalka niesla pomenovanie Engerau či z vojnových rokov, kde sa pri záznamoch dajú nájsť ešte staré nacistické pečiatky – aj to ukrýva matričný úrad v Starom Meste ako najstaršia matrika na území Bratislavy. Najstaršie matričné knihy pochádzajú z roku 1911, pričom sú tu uložené záznamy do roku 1955 z celej Bratislavy, teda aj častí, ktoré boli až neskôr mestu oficiálne pripojené.uviedla pre TASR vedúca matričného úradu v Starom Meste Mária Zapletalová pri príležitosti presťahovania úradu do nových a bezbariérových priestorov. Ako priznala, neraz im pomáhali s čítaním aj pracovníčky archívu hlavného mesta, ktoré majú viac skúseností s takto písaným textom.Staromestská matrika je jednou z najvyťaženejších matrík na Slovensku. Evidované sú tu záznamy detí, ktoré sa narodili v štátnej či súkromnej pôrodnici na území Starého Mesta, záznamy všetkých cirkevných a občianskych sobášov na území mestskej časti, ale aj všetky úmrtia občanov v Starom Meste. Ide teda nielen o Staromešťanov, ale aj Bratislavčanov či Nebratislavčanov, ktorí sa v tejto mestskej časti narodia, zosobášia alebo zomrú. Ročne ide podľa vedúcej matričného úradu okolo 4000 zápisov.Matričný úrad eviduje v súčasnosti okolo 980 kníh, po sto rokoch putujú do archívu hlavného mesta.priblížila Zapletalová. Do archívu by tak mali čoskoro poputovať knihy z rokov 1911 až 1918.Staromestský matričný úrad sídli po novom vo vynovených priestoroch s prístupom z Medenej ulice, ktoré mestská časť zrekonštruovala za približne 177.000 eur. Išlo o komplexnú obnovu priestorov, kde v minulosti sídlila mestská polícia. Práce sa týkali nového kúrenia, podláh, elektrických rozvodov, klimatizácie či systému na archivovanie záznamových kníh." skonštatoval starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.Matričný úrad sa za posledných 15 rokov sťahoval štyrikrát. Najprv sídlil na druhom poschodí staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží. Neskôr sa presťahoval na Staromestskú ulicu a odtiaľ na Heydukovu ulicu. Donedávna sídlil opäť na Vajanského nábreží, na prvom poschodí. Po novom ho občania nájdu na prízemí komplexu, s prístupom z Medenej ulice. Stránkové dni sú v pondelok a stredu a má dve stránkové pracoviská, podľa typu žiadosti.