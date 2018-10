V Londýne po prvý raz za 200 rokov vystavili klenoty Márie Antoinetty

V novembri sa uskutoční ich dražba, pričom pôjde o jednu z najvýznamnejších aukcií kráľovských šperkov v dejinách.

Londýn/Paríž 20. októbra (TASR) - Klenoty poslednej francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty, ktoré verejnosť nemala možnosť vidieť vyše dve storočia, vystavili v piatok v Londýne - predtým, ako sa v novembri uskutoční ich dražba. Pôjde o jednu z najvýznamnejších aukcií kráľovských šperkov v dejinách, informuje stanica France 24.



Klenoty boli tajne odvezené z Paríža v roku 1791 vo virvare francúzskej buržoáznej revolúcie a odvtedy boli v súkromnom vlastníctve kráľovniných príbuzných.



Kolekciu patriacu talianskej kráľovskej burbónsko-parmskej dynastii ponúkne 14. novembra na dražbe v Ženeve britský aukčný dom Sotheby's. V jeho londýnskom ústredí vystavili kolekciu desiatich klenotníckych artefaktov, ktoré vlastnila Mária Antoinetta do svojej smrti.



Poslednú francúzsku kráľovnú popravili na gilotíne v Paríži v októbri 1793. Panovníčka mala 37 rokov.



"Jej meno sprevádza romantika, kúzlo a univerzálnosť, pretože ona predstavuje sofistikovanosť starého režimu. Ona ním je. Je to dražba 21. storočia - pretože ako tromfnete Máriu Antoinettu? Takisto preto, že tie šperky sú veľmi ojedinelé, nezachovalo sa z nich veľa," povedal špecialista aukčného domu na klenoty Andres Correal.



"Cena samotných diamantov je veľmi nízka, ale ide o ich citovú a historickú hodnotu," uviedol pre francúzske médiá ďalší špecialista Sotheby's, Benoit Repellin.



Keď sa francúzsky kráľ Ľudovít XVI. a jeho manželka Mária Antoinetta so svojimi deťmi v marci 1791 pokúsili utiecť pred buržoáznou revolúciou, kráľovské šperky tajne prepašovali z krajiny do poručníctva dôverníka v Bruseli.