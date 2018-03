Británia predstavila bezpečnostné opatrenia pre svadbu princa Harryho

Miestni obyvatelia, podnikatelia a návštevníci Windsoru uvidia počas svadby ozbrojených aj neozbrojených policajtov, služobných psov, jazdeckú políciu a policajné vrtuľníky.

Londýn 30. marca (TASR) - Súčasťou bezpečnostných opatrení na májovej kráľovskej svadbe v Británii budú zátarasy brániace útokom vozidiel, ozbrojené policajné hliadky a tiež kontroly cestujúcich prichádzajúcich do Windsoru. S odvolaním sa na tamojšiu políciu o tom vo štvrtok informovala britská televízna stanica Sky News.



Táto operácia bude "jednou z najväčších v histórii polície v údolí Temže," uviedli príslušné policajné zložky po zverejnení detailných bezpečnostných plánov týkajúcich sa svadby britského princa Harryho a Meghan Markleovej.



Okrem iného bude k dispozícii rozsiahly systém automatického rozpoznávania poznávacích značiek vozidiel a bezpečnostných kamier. Na windsorskej železničnej stanici budú prebiehať prehliadky na spôsob letiskových kontrol.



Miestni obyvatelia, podnikatelia a návštevníci Windsoru uvidia počas svadby ozbrojených aj neozbrojených policajtov, služobných psov, jazdeckú políciu a policajné vrtuľníky.



Princ Harry a americká herečka Meghan Markleová budú mať svadobný obrad 19. mája v Kaplnke sv. Juraja, chráme z 15. storočia na Windsorskom zámku.



Polícia varovala, že v deň svadby bude vykonávať kontroly osôb. Dopravní policajti zase budú hliadkovať na železničných staniciach a vo vlakoch.



Do operácie sa zapoja aj príslušníci londýnskej Metropolitnej polície.



Očakáva sa, že do Windsoru kvôli svadbe a oslavám zavíta viac ako 100.000 ľudí z rôznych oblastí Británie i z celého sveta.