Britská herečka Rachel Weiszová oznámila tehotenstvo v 48 rokoch

Londýn 20. apríla (TASR) - Britská filmová a divadelná herečka Rachel Weiszová oznámila, že vo svojich 48 rokoch čaká prvé spoločné dieťa so svojím manželom, kolegom z brandže Danielom Craigom. Pár, ktorý je zosobášený od roku 2011, pohlavie potomka nepozná, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Herečka má už 11-ročného syna s americkým režisérom Darrenom Aronofskym, zatiaľ čo Craig (50), posledný predstaviteľ Jamesa Bonda, má 25-ročnú dcéru z predchádzajúce manželstva so škótskou herečkou Fionou Loudonovou.



V rozhovore pre denník The New York Times Weiszová na margo svojho očakávaného dieťaťa uviedla: "Nevieme sa ho alebo jej dočkať. Je to veľké tajomstvo. Čoskoro sa ozvem. Sme s Danielom veľmi šťastní."



Herečka, ktorá v roku 2006 získala Oscara za vedľajšiu úlohu v politickom thrilleri Nepohodlný, momentálne propaguje jeden zo svojich najnovších filmov Disobedience (Neposlušnosť). Snímka je o mladej Londýnčanke, ktorá sa pre svoju lesbickú orientáciu odcudzuje od svojho otca rabína i miestnej komunity.