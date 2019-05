Britská skupina Queen v rámci svetového turné vystúpi aj v Soule

Virtuálny obraz speváka Freddieho Mercuryho na scéne počas vystúpenia skupiny Queen -Brian May, vľavo, a Adam Lambert ako nový spevák skupiny Queen hrajú na slávnosti počas udeľovania filmových cien Oscar.

Kapela odohrá dva koncerty na krytom bejzbalovom štadióne v hlavnom meste Soul v dňoch 18.-19. januára 2020. Členovia kapely naposledy v Južnej Kórei vystúpili v roku 2014.

Soul 17. mája (TASR) - Britská rocková skupina Queen odohrá na budúci rok dva koncerty v Južnej Kórei, kde sa životopisný film Bohemian Rhapsody o bývalom frotnmanovi skupiny Freddiem Mercurym teší značnej popularite. Informovala o tom v piatok agentúra Jonhap s odvolaním sa na organizátorov koncertov.



Koncerty budú súčasťou svetového turné The Rhapsody Tour, ktoré sa má začať v júli tohto roka v kanadskom Vancouveri. Queen v rámci turné vystúpi aj v Austrálii, Japonsku, na Novom Zélande či v USA.



Štvorčlenná skupina Queen prvýkrát oficiálne vystúpila v roku 1971 a pod vedením speváka Mercuryho vydala niekoľko štúdiových albumov a viacero z jej skladieb sa umiestnilo na vrchole rebríčkov. Mercury zomrel v roku 1991. Gitarista Brian May a bubeník Roger Taylor v súčasnosti koncertujú so spevákom Adamom Lambertom.



Film Bohemian Rhapsody podľa Jonhapu videlo v kinách v Južnej Kórei viac ako deväť miliónov ľudí. Film vo februári získal Zlatý glóbus v dvoch prestížnych kategóriách - najlepšia dráma a najlepší herec v dráme, ktorým sa stal Rami Malek.