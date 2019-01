Britská topmodelka Kate Moss má narodeniny

Svetovú slávu priniesli Moss aj fotografie pre časopis The Face, kde sa objavila nahá.

Londýn/Bratislava 16. januára (TASR) - Svojím ikonickým štýlom a osobitým vystupovaním sa britská modelka a návrhárka Kate Moss stala od 90. rokov 20. storočia jednou z najvyhľadávanejších tvárí módnych značiek. V stredu 16. januára má Kate Moss 45 rokov.



Narodila sa 16. januára 1974 v Londýne. Sarah Doukasová, zakladateľka spoločnosti Storm Model Management, si všimla budúcu modelku na letisku v New York City, keď sa vracala vtedy ešte len ako 14-ročná z dovolenky s otcom.



Ku kariére topmodelky jej dopomohli módne snímky fotografa Owena Scarbienu. "V tom čase som pracoval na novom projekte v štýle bielych designových košieľ a tenisiek, ktoré vtedy nosili dievčatá do školy. Sarah Doukasová zo Stormu mi zavolala a povedala, že sa jej moje práce páčia – išlo o čistý minimalistický štýl – a že mi zohnala túto modelku, Kate, ktorú si veľmi obľúbila. Kate sa hodila k môjmu štýlu, bola taká svieža,“ zaspomínal si fotograf Scarbiena.



Svetovú slávu priniesli Moss aj fotografie pre časopis The Face, kde sa objavila nahá. V tom čase mala ako tínedžerka ťažké obdobie a nastupujúcu slávu nezvládala. Neskôr sa k práci na svetových mólach vrátila. Hoci bola v porovnaní s inými modelkami vzrastom malá a veľmi štíhla, zaujala svojím pôvabom a priam detsky nevinnou tvárou. V danom období predstavovala nový typ antimodelky tzv. waif look (zanedbanec, vagabund).



Pred fotoaparátom a kamerou vystupovala nenútene, sebavedome a svojsky. Predstavovala nový typ dovtedy obsadzovaných modeliek aké zobrazoval umelecký fotograf Helmut Newton v období nacistického Nemecka. Tie patrili medzi typické dokonalé amazonky a súmerné bohyne. Kate bola iná. Svojím výrazom a tvárnosťou si získavala obdiv umeleckých kruhov a záujem módnych značiek.



V 90. rokoch sa mladučká Kate Moss vynímala na titulných stránkach 300 popredných módnych časopisov.



Medzi najvýraznejšie body v živote Kate Moss patrí masívna kampaň pre firmu Calvin Klein (1993), ako aj spolupráca s Gucci, Chanel, Dolce & Gabbana, Bulgari, Rimmel (s britskou kozmetickou značkou spolupracuje stále). Zo svojej generácie si ako jediná dovolila za prácu modelky účtovať 200.000 libier denne. Svoj štýl tak premenila na niekoľkomiliónové zisky. Podarilo sa jej získať prestížne ocenenia, medzi nimi aj od Rady amerických módnych návrhárov (Council of Fashion Designers of America, CFDA) za módnu inšpiráciu.



Od svojej bývalej veľkej lásky, herca Johnnyho Deppa, sa naučila strážiť si svoje súkromie.



V roku 2005 tvorila v súkromí pár s kontroverzným muzikantom Petom Dohertym. Ľahšie podliehala slabosti brať omamné látky. Pristihli ju v skúšobni kapely pri šnupaní kokaínu, čo vyústilo do škandálu. Módne značky začali odstupovať od uzatvorených zmlúv a modelke hrozil koniec kariéry. Po urovnaní sporov sa situácia vrátila do normálneho stavu a značky opäť na spoluprácu s top modelkou pristúpili.



V roku 2007 podpísala Kate Moss zmluvu s britskou odevnou firmou Topshop a navrhla svoju prvú kolekciu oblečenia a doplnkov. V tom istom roku predstavila tiež vlastný parfum s názvom Kate Moss.



V nasledujúcom roku získala korunku ako najlepšie oblečená žena, ktorú každoročne vyhlasuje módny časopis Glamour.



Známa anglická topmodelka Kate Moss sa venovala aj hudbe. V roku 2009 sa stala členkou novej päťčlennej hudobnej skupiny, ktorú založil gitarista Jamie Hince britsko-americkej rockovej skupiny The Kills. Lídra kapely si v roku 2011 vzala za manžela. Manželstvo trvalo krátko, do roku 2016.



Módny návrhár Calvin Klein v roku 2015 ponúkol Lottie, nevlastnej sestre Kate Moss spoluprácu, lebo chcel zopakovať svoju úspešnú kampaň. z 90. rokov 20. storočia. V rámci nej sa vtedy 17-ročná Kate dostala na prvé miesto medzi modelkami. Kate prisľúbila, že nad sestrou bude držať ochrannú ruku.