Britské múzeum vráti Etiópii poklad zhabaný armádou v 19. storočí

Londýn 5. apríla (TASR) - Britské Victoria and Albert Museum ponúklo Etiópii vrátenie pokladov, ktorých sa pred 150 rokmi zmocnili britskí vojaci. Zbierka okrem iného obsahuje dekoratívnu korunu, kráľovské svadobné šaty a zlatý kalich.



Návrh prišiel po tom, ako sa niektoré z týchto predmetov stali súčasťou výstavy v tomto londýnskom múzeu, kde si ich bude môcť verejnosť pozrieť do júna budúceho roku. Výstava sa koná pri príležitosti 150. výročia bitky o Magdalu.



Podľa historikov bolo na odvoz celého lupu z Magdaly, hlavného mesta bývalého Etiópskeho cisárstva, potrebných 15 slonov a 200 mulov. Etiópia požiadala britské úrady o vydanie pokladu v roku 2008, oznámila v stredu stanica BBC.



Podľa vyjadrenia daného múzea by niektoré z týchto predmetov zostali naďalej v jeho vlastníctve, avšak domov by sa mohli vrátiť na "dlhodobú pôžičku". Etiópska ambasáda v Londýne iniciatívu ocenila ako prínos pre vzájomné vzťahy.



Na výstave, ktorá sa začína vo štvrtok, bude sprístupnených 20 predmetov skonfiškovaných po víťazstve britských síl. Situácia vyvrcholila prepustením britských zajatcov, samovraždou etiópskeho cisára Teodora II. a pádom Magdaly.



Cisár sa v polovici 19. storočia rozhodol, že zmodernizuje svoju krajinu nastolením vzťahov s Britániou. Situácia sa však zhoršila po tom, ako sa jeho žiadosť o vojenskú podporu nestretla s odozvou. Teodor II. zajal britského konzula a ďalších cudzincov. Londýn na to reagoval vyslaním armády do cisárskej pevnosti v Magdale.



Britské sily odniesli rukopisy, koruny, kríže, kalichy, ikony, kráľovské a cirkevné ornáty, štíty, zbrane, ako aj cisárovho sedemročného syna, ktorý v Británii dostal vzdelanie, zomrel však ako 18-ročný a je pochovaný na Windsorskom hrade.