Britský spevák IAMX sa predstaví v Bratislave

Bratislava 24. januára (TASR) – Britský spevák a producent Chris Corner aka IAMX príde do Bratislavy, domácim fanúšikom sa predstaví v nedeľu 10. februára v bratislavskom Ateliéri Babylon v rámci Mile Deep Hollow Eurotour. Naživo uvedie svoj najnovší album Alive In New Light. Túto štúdiovku opisuje ako svoje poďakovanie fanúšikom a zároveň ako pozvánku do novej fázy projektu IAMX's, do fázy intoxikačnej cesty sebaobjavovania.



Do slovenskej metropoly sa IAMX vracia po skoro troch rokoch, naposledy koncertoval 8. marca 2016 v Majestic Music Clube, keď predstavil album Metanoia.



Chris Corner (vlastným menom Christopher Anthony Corner, *23.1.1974, Middlesbrough) je anglický producent, skladateľ, multiinštrumentalista, spevák a výtvarník. Bol zakladajúcim členom skupiny Sneaker Pimps. V roku 2006 sa presťahoval z Londýna do Berlína, kde založil štúdio IAMX pre hudobné a vizuálne diela. Na svojom konte má jedenásť štúdiových albumov, tri so skupinou Sneaker Pimps a osem ako IAMX. Najnovší ôsmy Alive in New Light vydal vo februári 2018.