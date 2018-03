Brnianskej firme sa osvedčil nový benefit neobmedzenej dovolenky

Stačí, aby zamestnanec vo firme pracoval minimálne rok na plný úväzok a na každom voľnom dni, ktoré si plánuje zobrať, sa dohodol s kolegami v tíme.

Brno 24. marca (TASR) - Vývojári v brnianskej IT firme Artin si môžu vziať platené voľno kedykoľvek potrebujú. Už rok využívajú možnosť neobmedzenej dovolenky. Musia ale splniť jednu podmienku, nesmie to ovplyvniť ich prácu. Podľa odborníkov je to pre zamestnancov veľká motivácia, informuje česká spravodajská televízia ČT24.



"Nemusím riešiť, či mi ostane dovolenka na Vianoce pre rodinu, jednoducho si ju vezmem," pochválil sa možnosťou neobmedzenej dovolenky jeden zo zamestnancov Tomáš Černík.



Stačí, aby zamestnanec vo firme pracoval minimálne rok na plný úväzok a na každom voľnom dni, ktoré si plánuje zobrať, sa dohodol s kolegami v tíme. Vycestovať potom môže, koľkokrát bude chcieť. "Trochu sme sa báli, aby sa to nezvrhlo a nikto tu zrazu nebol, ale stavili sme na to, že naši ľudia sú zodpovední a poznajú mieru, a vyšlo to stopercentne," povedal riaditeľ firmy Jan Najvárek.



V brnianskej pobočke spoločnosti Artin pracuje 110 ľudí. Viac ako dvadsať päť dní dovolenky si vlani vzalo zhruba 70 z nich. Programátor Václav Čáň je rekordman. Vlani si vybral skoro osem týždňov dovolenky. Trávil ich hlavne na horách. "Projekt, na ktorom teraz pracujem, to umožňuje. Striedajú sa obdobia, kedy je potrebné zabrať, a potom je väčší pokoj. Motivácia je oveľa väčšia, ako keď človek vie, že skončí a začne ďalší projekt," vysvetlil Cáň.



"Posilňuje to niečo, čomu sa hovorí vnútorná motivácia - a to potom zvyšuje výkon zamestnancov, spokojnosť, ochotu vo firme zostať," ozrejmil psychológ Jakub Procházka.