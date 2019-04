Bryndza ako ju nepoznáme

Melónový šalát s bryndzou Foto: Martin Pyco Rausch

Melónový šalát s bryndzou

Zemiakovo-bryndzový hotdog Foto: Martin Pyco Rausch

Zemiakovo-bryndzový hotdog

Paprikovo-bryndzová polievka Foto: Martin Pyco Rausch

Paprikovo-bryndzová polievka

Bratislava 16. apríla (OTS) - Každý gram liptovskej bryndze obsahuje prospešné mikroorganizmy, vápnik, ktorý podporuje normálny energetický metabolizmus a ďalšie zdraviu prospešné zložky. Bryndza Liptov je výnimočná aj chuťou, vôňou a textúrou. Čo dodáva tejto bryndzi také špecifické parametre? Pôvod mlieka. Na výrobu sa používa len slovenské mlieko a iba od kráv a oviec pasúcich sa v horských oblastiach.Bryndza nepatrí len do bryndzových halušiek a nátierok. Značka Liptov sa spojila so známym moderátorom a vášnivým kuchárom Martinom Pyco Rauschom. Pyco pripravil niekoľko nových moderných a chutných receptov, ktoré prekvapia kombinovaním bryndze s ďalšími sviežimi a nečakanými ingredienciami. V svojej kreatívnej kuchyni skombinoval napríklad červený melón, červenú cibuľku, bazalku a bryndzu a vytvoril Melónový šalát s bryndzou. Ďalšie nečakane dobré kombinácie, prekvapivé spojenia, mix ingrediencií a ich netradičné spracovanie sú znaky jeho kulinárskeho umenia. Avokádová nátierka s bryndzou, mrkvové cestoviny s bryndzou, či paprikovo-bryndzová polievka alebo sladký bryndzový toast sú len niektoré recepty z Pycovej dielne, kde kraľuje bryndza Liptov.Popri gurmánoch by po tejto potravine mali siahnuť aj športovci. Okrem probiotík, vápnika (501 mg na 100 g), CLA , bryndza Liptov obsahuje aj bielkoviny (17 g na 100 g), ktoré podporujú rast a udržanie svalovej hmoty.Liptovská bryndza z ovčieho a kravského hrudkového syra spĺňa všetky kritériá označenia „Slovenská bryndza,“ ktoré je zapísané v registri tradičných chránených produktov EÚ. Okrem iného to znamená, že bryndza Liptov obsahuje minimálne 50 % ovčej zložky. Liptov sa vo svojich výrobkoch hrdí aj unikátnou zložkou. Mlieko, ktoré využíva na výrobu, je označené ako horské (podľa nariadenia Európskej únie). Kravy a ovce zo 73 slovenských fariem a salašov, ktoré dodávajú mlieko výhradne pre Liptov, sa pasú v horskom prostredí. Chov spočíva v prísnom dodržiavaní „welfare“ podmienok, to znamená, že dobytok má dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a spása horskú trávu a bylinky z oblastí Liptova, Oravy, Spiša a v prípade ovčieho mlieka aj z Gemera. Napokon chuť, farba a vôňa bryndze Liptov je výnimočná najmä vďaka dobrým podmienkam pre zvieratá a vďaka bohatej rastlinnej diverzite horských pastvín v regióne Liptov.Viac informácií a nečakane dobrých kombinácií bryndze Liptov v receptoch nájdete na www.nasliptov.sk Čerstvú bazalku nahrubo posekáme a zapracujeme do rozmiešanej bryndze so štipkou pomletého korenia. Zmes necháme v uzavretej nádobe vychladiť.Cibuľu nakrájame na kolieska a dužinu z melóna vydlabeme pomocou špeciálneho vykrajovača, prípadne lyžicou. V šalátovej mise zmiešame melón s cibuľou, pokvapkáme citrónovou šťavou, jemne posolíme a naservírujeme do vysokých pohárov alebo priamo do prázdneho melóna.Vykrajovačom naberieme bryndzovo-bazalkové guľky, položíme na porcie melóna, okoreníme a pred servírovaním pokvapkáme olivovým olejom.Ďalšie nečakané dobrých kombinácií bryndze Liptov v receptoch nájdete na www.nasliptov.sk Na panvici s olivovým olejom asi štvrťhodinu pražíme očistenú a nadrobno pokrájanú červenú cibuľu dohneda a necháme vychladnúť.V šupke uvarené zemiaky očistíme a nahrubo nastrúhame. Pridáme soľ, nasekaný kôpor, čierne korenie a vidličkou roztlačíme. Bryndzu vymiešame s nasekanou čili papričkou (môžeme vynechať a nahradiť sladkou mletou paprikou).Plát lístkového cesta rovnomerne rozdelíme na osem obdĺžnikov (rozmery približne 10 x 13 cm). Každý z nich natrieme zemiakovou zmesou, okraje cesta však necháme voľné. Do stredu vložíme ručne vymodelovaný pás bryndze, horné okraje cesta zahneme dovnútra a po dĺžke nakoniec všetko zvinieme. Navrchu vzniknutú medzeru dôkladne zatlačíme dovnútra spolu s okrajmi cesta, aby sa pri pečení stred neotváral, a posypeme dávkou opečenej cibule. Vonkajšie časti cesta nakoniec natrieme rozšľahaným žĺtkom a všetko posypeme čiernym sezamom.Pečieme 25 minút pri teplote 200°C, prípadne kratšie (v závislosti od rúry).Ďalšie nečakané dobrých kombinácií bryndze Liptov v receptoch nájdete na www.nasliptov.sk Rúru vyhrejeme na 220°C. Papriky umyjeme, rozpolíme, zbavíme jadier a pečieme v sklenenej nádobe 45 – 50 minút.Vo väčšom hrnci zahrejeme kokosový olej a asi 5 minút jemne opekáme pokrájanú šalotku. Pridáme pokrájanú mrkvu aj batatu a opekáme ďalších 8 minút.V mažiari spolu rozdrvíme rímsku rascu, klinčeky, semienka koriandra a štipku morskej soli. Pridáme aj kurkumu a zmesou poprášime opraženú zeleninu v hrnci. Intenzívne miešame ešte dve minúty a nakoniec všetko zalejeme 1,25 l vody. Pod pokrievkou varíme 20 – 25 minút. Potom do hrnca vložíme aj opečené papriky, povaríme ešte desať minút, kým všetko rozšľaháme ponorným mixérom.Na záver zjemníme kokosovým mliekom, dochutíme morskou soľou podľa potreby, nasekáme petržlenovú vňať a necháme už len prejsť varom. Vyšľahanú bryndzu vložíme naberačkou do hotovej porcie, ozdobíme petržlenovou vňaťou a čerstvo drveným červeným korením.Ďalšie nečakané dobrých kombinácií bryndze Liptov v receptoch nájdete na www.nasliptov.sk