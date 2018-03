Bývalá asistentka Weinsteina tvrdí, že ho v roku 1998 chcela zastaviť

Polícia v USA a Británii vyšetruje mnohopočetné tvrdenia o sexuálnom útoku Weinsteina. On odmieta všetky obvinenia z nedobrovoľného sexu.

Londýn 28. marca (TASR) - Bývalá asistentka amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina v utorok uviedla, že pred dvoma desaťročiami sa ho pokúšala zastaviť v sexuálnom zneužívaní žien a prinútila ho podpísať právny dokument, ktorý od neho žiadal, aby vyhľadal liečbu a zlepšil správanie.



Zelda Perkinsová odišla z Weinsteinovej filmovej spoločnosti v roku 1998, spolu s kolegyňou, ktorá obvinila filmového magnáta z pokusu o znásilnenie.



V rámci urovnania situácie Perkinsová podpísala dohodu o mlčanlivosti. Tá ju zaväzovala k mlčanlivosti, ale zároveň zaväzovala Weinsteina, aby tri roky chodil na terapiu. A filmovej spoločnosti ukladala povinnosť, aby o tejto utajovanej záležitosti buď informovala vtedajšieho majiteľa, spoločnosť Walt Disney Co., alebo aby prepustila Weinsteina, ak producent ešte niekedy vyplatí peniaze na zakrytie svojich trestných činov.



Perkinsová podľa svojich slov dúfala, že takto "do budúcnosti ochráni ľudí".



Na základe podmienok stanovených v dohode Perkinsová vybrala terapeuta, ktorého mal Weinstein navštevovať. Ako dodala, nevie, či producent vôbec niekedy na takéto sedenie išiel.



"Netuším, či boli nejaké záväzky dodržané," uviedla Perkinsová v utorok pre tlačovú agentúru Associated Press (AP).



Ďalej povedala, že rok po svojom odchode zo spoločnosti natrafila na Weinsteina na filmovom festivale v Cannes. "Povedal mi, že všetko, čo som robila, bolo zbytočné," opísala stretnutie.



Perkinsová má v stredu vypovedať pred výborom britského parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorý vyšetruje sexuálne obťažovanie a využívanie spomínaných dohôd o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, známych pod skratkou NDA. Konzervatívna zákonodarkyňa Maria Millerová, ktorá výboru predsedá, vyhlásila, že vládnu obavy, že tieto dohody mohli byť zneužívané na "zamaskovanie rozsahu tohto problému".



Dohoda, ktorú Perkinsová podpísala, ju zaväzovala mlčať o Weinsteinovom správaní takmer 20 rokov. Celý ten čas patril k najmocnejším producentom v Hollywoode - až do vlaňajšej jesene, keď ho ženy vrátane hollywoodskych hviezd verejne obvinili zo sexuálneho obťažovania, donucovania k nechcenému pohlavnému styku a z obnažovania v ich prítomnosti.



Polícia v USA a Británii vyšetruje mnohopočetné tvrdenia o sexuálnom útoku Weinsteina. On odmieta všetky obvinenia z nedobrovoľného sexu.