Calgary v snehovej víchrici: Polícia odporúča obyvateľom ostať doma

Silné sneženie komplikovalo mestskú hromadnú dopravu a zavinilo niekoľko dopravných nehôd.

Calgary 8. februára (TASR) - Už i tak zasnežené mesto Calgary v kanadskej provincii Alberta zasiahla ďalšia snehová víchrica. Meteorológovia varujú, že v meste, v ktorom sa teploty pohybujú okolo mínus 20 stupňov Celzia, by v týchto dňoch mohlo nasnežiť až 50 centimetrov čerstvého snehu. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál mediálnej siete CBC.



Napriek tomu, že tamojšie úrady pre žiakov základných a stredných škôl snehové prázdniny nevyhlásili, polícia odporúčala obyvateľom, aby, pokiaľ je to možné, ostali doma a nevychádzali s autami na cesty.



Školská rada v Calgary na svojej internetovej stránke oznámila, že vyučovanie bude pokračovať v bežnom režime. Zatvorené budú iba školy v Airdrie, Cochrane a Chestermere, do ktorých dochádzajú žiaci a študenti z odľahlých oblastí.



V uliciach a na cestách pracovalo v noci na štvrtok viac než 70 strojov na odhŕňanie a spracovania snehu.