Cathay Pacific zrušila pre svoje letušky povinnosť nosiť sukne

Hongkong 1. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť Cathay Pacific so sídlom v Hongkongu zrušila pre svoje letušky povinnosť nosiť na palube lietadla výlučne sukne. Spoločnosť tak reagovala na intenzívny tlak zo strany odborov. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Časť zamestnankýň sa sťažovala, že nosenie krátkych sukní počas práce im spôsobovalo nepríjemnosti, najmä pri ukladaní batožiny do úložných skriniek na palube lietadla alebo pri využívaní hromadnej dopravy z a do práce. Po novom tak stewardky spoločnosti Cathay Pacific budú môcť pracovať i v nohaviciach.



Zmena však nenastanie skôr ako letecká spoločnosť neobmení svoje pracovné uniformy, čo podľa odborov môže trvať i tri roky.



"Vítame a oceňujeme rozhodnutie spoločnosti, že nám dáva možnosť vybrať si uniformy," povedala Pauline Maková z asociácie hongkonských letušiek. Dodala, že zmena v pravidlách "nám poskytuje na jednej strane viac možností, a na strane druhej i ochranu" pred sexuálnym zneužívaním.



Povinnosť letušiek nosiť výlučne sukne platila v spoločnosti Cathay Pacific už od jej založenia v roku 1946, a to i napriek stupňujúcemu sa odporu proti tomuto pravidlu. Kampaň #MeToo bojujúca proti sexuálnym útokom a obťažovaniu taktiež prispela k zosilneniu tlakov zo strany odborov i zamestnankýň.



"Rovnako ako považujeme za dôležité poskytnúť našim zákazníkom väčší výber, to isté platí aj pre našich kolegov," komentoval rozhodnutie zmeniť pravidlá obliekania hovorca leteckej spoločnosti.