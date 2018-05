Ceny Nadácie Orange za rok 2017 získalo 11 organizácií a jednotlivcov

Cenu verejnosti získal Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. z Trstenej.

Bratislava 28. mája (TASR) – Bratislavská Stará tržnica bola v pondelok večer miestom vyhlasovania víťazov cien Nadácie Orange za rok 2017. Víťazné ocenenie si v deviatom ročníku zo slávnostného galavečera v kategóriách Komunitný rozvoj, Vzdelávanie a Sociálna inklúzia odnieslo 11 z celkového počtu 44 mimovládnych organizácií.



Prvú cenu v kategórii Komunitný rozvoj získalo občianske združenie Different z Bardejova za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolia. Druhé miesto patrí občianskemu združeniu Dlhovekosť z obce Vinosady v okrese Pezinok za aktivity v oblasti farmárstva, včelárstva, ochrany životného prostredia a uchovávania miestnych tradícií a remesiel. Tretie miesto získalo OZ Alter Nativa z Brdárky za dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity využitím princípov permakultúry.



V kategórii Vzdelávanie si prvenstvo odnáša Junior Achievement Slovensko za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania. Druhé miesto hodnotiaca komisia neudelila. Cenu za tretie miesto si prevzalo bratislavské OZ Krúžky v škole za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí podporou umeleckých, športových a jazykových aktivít.



Prvé miesto v kategórii Sociálna inklúzia získala nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry za dlhodobú odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Druhé miesto patrí neziskovej organizácii Svetielko pomoci z Košíc za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou. Tretie miesto získalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesijný prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť na právne úkony pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti.



Cenu verejnosti získal Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. z Trstenej. Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť získal Juraj Hipš z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.



„Je to úžasné prekvapenie a veľmi si to vážime. Niekedy sú ťažké tie chvíle, s deťmi zažívame aj veľa zábavy. Deti sú vždy deti. Väčšinou si mapujeme situáciu, ako sa darí deťom, mnohí sa uchytili v živote, darí sa im dobre, niektorým menej, ale vždy sa teším z toho, keď sa podarí niekomu pomôcť a naštartovať ten život bez násilia. A mnohí nás prídu aj navštíviť potom, keď sa im podarí doštudovať školu, keď si založia rodinu, takže to sú už pekné chvíle, aj keď niekedy museli u nás prežiť to, čo zažili, ale naozaj sa radi vracajú a radi nám hovoria, že sa im to v živote podarilo, a to je to, prečo sa oplatí túto prácu robiť,“ povedali pre TASR Denisa Vargová a Martina Kováčová z ocenenej neziskovej organizácie Slniečko.