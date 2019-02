Ceny ZAI a Krištáľové krídlo uzavreli slovenský hudobný rok 2018

Objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy, k úspechu im prispel debutový album Perfektný svet.

Bratislava 3. februára (TASR) – Známa a dlhodobo úspešná skupina IMT Smile získala v nedeľu 27. januára ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2018 v kategórii populárna hudba. Desať dní predtým, 17. januára vyhlásili aj ceny Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2018. Získali ich Sima Martausová a Martin Ďurinda v kategórii speváčka a spevák roka, skupinou roka sú Horkýže slíže, cena album roka patrí bratislavskej hardrockovej skupine The Gang za album The Gang, objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy.



„Som veľmi spokojný, za tie posledné roky, keď sme ceny ZAI znova rozbehli, tak tento ročník som si užil už aj ja. Hlavne som rád, že sa tu prezentovali aj nové kapely, či už to boli Catastrofy, Darknes Positive či The Gang, ktorí dostali cenu album roka. Z môjho pohľadu rocková hudba stále žije, hlavne v kluboch, čo je fajn. Objavujú sa aj mladí redaktori, promotéri sa snažia niečo urobiť pre túto scénu,“ uviedol pre TASR predseda Rady ZAI Martin Sarvaš.



Po druhý raz si ocenenie odniesla aj skupina Horkýže Slíže. „Posledné roky sú pre nás rovnaké, rovnako náročné. Sme veľmi radi, že hráme v Čechách aj na Slovensku, tým máme širší záber. Ale je to pre nás príjemné obdobie, v roku 2018 sme odohrali 140 koncertov, ohlas má náš album Pustite Karola,“ doplnil gitarista Juraj Štefánik.



Objavom roka je skupina Bullet Holes z Bratislavy, k úspechu im prispel debutový album Perfektný svet. „Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás majú radi a ktorí nás počúvajú. Začali sme v októbri 2014, venujeme sa vlastnej tvorbe, v tejto zostave hráme tretí rok, vo februári vydáme nový album, zatiaľ sme ho vydali v digitálnej forme,“ dodal spevák a gitarista Peter Horony.



„Sme na scéne tri roky, máme za sebou debutový album a kopec koncertov doma aj v zahraničí. V týchto dňoch už nahrávame druhý album, kde autorsky prispela celá kapela. Speváčka Dorotka Dutková je najmladšou členkou našej kapely, je to náš poklad, tak si ju chránime. Ona sa nám zato odvďačila speváckym výkonom,“ hovoria členovia kapely The Gang.



„Predchádzajúcu cenu som dostal ešte v minulom storočí, na pódiu som si prevzal ocenenie v roku 1994 za vianočný album Tublatanky Poďme bratia do Betlehema. Na ten čas si pamätám, bolo to milé obdobie v 90. rokoch, keď sa do popredia dostávali aj iné žánre. Pre mňa ocenenia v živote nehrajú až tak veľkú úlohu, ale toto ocenenie si veľmi vážim. Je to motivácia do ďalších dní, určite ma cena spevák roka bude motivovať. Veľmi si to vážim, pretože toto ocenenie je veľmi ťažké získať, lebo v Zväze autorov a interpretov musia za teba zahlasovať aj rivali a konkurenti, ktorí sú rovnako speváci, gitaristi či skladatelia a ľudia z hudobnej branže. Viacerí z nich si zrejme všimli, že rok 2018 bol pre Tublatanku koncertným rokom, hrali sme celé leto, na jar a jeseň sme mali veľké turné v Čechách a na Slovensku so skupinou Citron, ktoré sme nazvali Súboj rebelov. Ďakujeme všetkým,“ dodal pre TASR líder kapely Martin Ďurinda.