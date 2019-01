Česká kapela Mirai predstavila videoklip k singlu OTCHI

Videoklip sa pod taktovkou režiséra Ondřeje Kudyna nakrúcal v Londýne, ku ktorému má spevák veľmi vrelý vzťah.

Bratislava 30. januára (TASR) - Päť hitov, ktoré rotovali najmä v českých rádiách, platinový album, ocenenia v anketách Český slavík a Anděl či rýchly nárast záujmu o ich koncerty. Toto je vizitka jednej z najpopulárnejších českých kapiel súčasnosti Mirai a ich debutového albumu Konnichiwa z roku 2017. Na tento veľký úspech sa pokúšajú nadviazať novým albumom, ktorý vyjde už na jeseň. Ohlasujú ho singlom OTCHI. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



"Pieseň OTCHI a klip k nej sú tak trochu osobné spovede. Video naznačuje, že nie je dobré vstupovať viackrát do tej istej rieky. Človek to ale aj tak robí, pretože racionalita nie je na dennom poriadku, minimálne u nás. Ako hlavný hrdina klipu to na konci pochopím. Uvidíme to až v reálnom svete," vraví spevák Mirai Navrátil o singli s modernou popovou produkciou, za ktorou stojí Ondřej Fiedler, aktuálne jeden z najvyhľadávanejších mladých producentov v Česku. S kapelou bude spolupracovať na zvuku celého druhého albumu.







Videoklip sa pod taktovkou režiséra Ondřeje Kudyna nakrúcal v Londýne, ku ktorému má spevák veľmi vrelý vzťah. "Podľa rodičov som tam bol dokonca počatý," hovorí s úsmevom. "Počasie bolo klasicky londýnske, takže celý týždeň neustále pršalo. To nám ale nevadilo. Konceptu a nálade pesničky to pristane," dodáva.



Režisér Ondřej Kudyn o klipe povedal: "Námet vznikol pri telefonáte s Ondrom Brejškom zo skupiny Poetika. Prišiel s nápadom životnej slučky, alebo kruhu, v ktorom sa motáme." Tipy na lokácie potom štábu posielal spevák Marcell, ktorý sa pohybuje v Londýne. "Poslal po nás svojho kamaráta na letisko, volal sa Joey, je z ČR a my sme ho tam videli prvýkrát. Celým výletom nás previedol a staral sa o nás ako o vlastných, za čo mu ďakujeme. Okrem videoklipu sme si priviezli i nového kamaráta."



Singel OTCHI otvára novou éru kapely Mirai. Ta má za sebou mimoriadne nabitý rok. S podporou niekoľkých rádiových singlov sa úspešne zabývala na koncertných pódiách. V slovenských rádiách bodovala najmä emotívna skladba Anděl, ktorá má za sebou silný príbeh. Práve živá prezentácia patrí spolu s prirodzeným talentom písať hitové melódie k najväčším prednostiam skupiny. Aj preto v uplynulom roku patrila skupina Mirai k headlinerom mnohých letných festivalov v Českej republike a tento rok je pred nimi podobne nabitý kalendár.