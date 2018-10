Československo – 100 rokov, 100 hitov: Éra Zlatého slávika

Prvý ročník ankety Zlatý slávik za rok 1962 vyhral rodák z Košíc Waldemar Matuška. Na druhom mieste skončila Yvetta Simonová a na treťom Eva Pilarová.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. V desiatich častiach ponúkla TASR stovku československých hitov od polovice 30. rokov až po rok 1992, ktorý bol posledným v spoločnej ére oboch štátov.



Meradlom popularity interpretov a tým aj pesničkových hitov bola československá anketa Zlatý slávik. Na svet prišla v redakcii časopisu Mladý svět po letných prázdninách roku 1962. Autorom nápadu bol redaktor Ladislav Smoljak, neskôr úspešný herec, filmový a divadelný režisér, aj cenu vymyslel on. Tým pomyselným slávikom sa stala pozlátená púťová píšťalka, ktorá sa kupovala deťom a hovorilo sa jej slávik. Smoljak nemohol v tej dobe ani tušiť, akú získa anketa popularitu, akého záberu dosiahne a to hlavné – že sa dožije rovných 30 ročníkov.



V tom prvom hlasovalo 797 čitateľov. Počet odpovedal aj termínu, na hlasovanie mali čitatelia niečo vyše mesiaca. Za rok 1962 bol prvý rodák z Košíc Waldemar Matuška. Na druhom mieste skončila Yvetta Simonová a na treťom Eva Pilarová. Mimochodom, začínajúci spevák Karel Gott dostal v prvom ročníku ankety iba tri hlasy. Rok nato, za rok 1963 už anketu vyhral.



V treťom ročníku ankety za rok 1964 hlasovalo 6.490 čitateľov Mladého světa. Po prvýkrát boli vyhlásené výsledky sólo v kategórii mužov aj žien a rozdávali sa dve sady slávikov. V kategórii mužov bol prvý Karel Gott, u žien Eva Pilarová. V ankete za rok 1965 sa objavila prvá Slovenka – na 10. mieste rodáčka zo Žiliny Helena Blehárová.



V poradí ôsmy ročník za rok 1969 poznačila politická situácia. Už viac ako rok boli v Československu Sovietska armáda a spojenecké vojská. Začala úradovať nová politická garnitúra a priškrtila aj anketu Zlatý slávik. Tak sa stalo, že v časopise Mladý svět sa objavila iba krátka správa: Za rok 1969 hlasovalo 36.711 čitateľov. K tomu krátky dodatok, že ceny víťazom odovzdali priamo v redakcii. Zverejnila sa iba prvá trojica spevákov. U mužov bol prvý Karel Gott. V kategórii žien vyhrala Marta Kubišová. Pre cenu ju však nepozvali. Dôvod bol jednoduchý, pesnička Modlitba pro Martu, ktorá bola zložená pre iný účel, sa stala hymnou protestu proti okupácii. Zlatého slávika odovzdali Marte Kubišovej až o 21 rokov neskôr, už po Nežnej revolúcii v roku 1991.



Deviaty ročník ankety za rok 1970 bol zrevidovaný pod politickým tlakom. Český úrad pre tlač a informácie dal podmienky, kto v ankete nemá byť zverejnený. Bola vytvorená iba jedna kategória – speváci a speváčky spolu. Zlatým slávikom sa stal Karel Gott. Mužov a ženy zlúčili do jednej kategórie zlatého slávika. To všetko preto, aby žiadnu cenu nedostala Marta Kubišová. Tá dostala na začiatku roku 1970 totálny zákaz vystupovania. A „nariadením zhora“ do ankety mohli byť zaradení iba tí speváci, ktorí v roku 1970 aktívne vystupovali. Napriek tomu dostala Kubišová toľko hlasov, že v kategórii žien by bola prvá. Jej meno sa však nikde neobjavilo. Po roku sa znova hlasovalo v dvoch kategóriách – osobitne muži a ženy. Marta Kubišová mala zákaz vystupovania a tým do ankety nebola zaradená. V ďalších ročníkoch hlasovacie lístky s menami Marty Kubišovej či Karla Kryla boli samozrejme neplatné.



O poradí za rok 1982 – pri 21. ročníku ankety, hlasovalo celkom 72.386 čitateľov Mladého světa a Smeny na nedeľu. Bol to rekord slávika. Redakcia zažila šok a následne celé Československo malé slávičie zemetrasenie. Zlatým slávikom za rok 1982 sa stal bratislavský mladík Miro Žbirka. Získal viac ako 19 tisíc hlasov. Dostal skoro o 7 a pol tisíca hlasov viac ako Karel Gott. V kategórii žien bola prvá Hana Zagorová. Šiestykrát po sebe. Dostala 34.080 hlasov. Toľko, ako ostatné speváčky v prvej desiatke dohromady. Marika Gombitová na druhom mieste ich dostala 12.107.



Rok nato sa Karel Gott na prvé miesto vrátil. Výsledky za rok 1985 pri 24. ročníku priniesla opäť veľké prekvapenie. Do redakcie prišlo celkom 88.132 hlasovacích lístkov. Karel Gott po dvoch rokoch opäť nezvíťazil. Najviac hlasov – 17 tisíc dostal mladík z Prešova Peter Nagy. Druhý bol Dalibor Janda, až tretí Karel Gott, štvrtý Miro Žbirka a piaty Michal David.



Najviac hlasov – od 124.494 čitateľov – prišlo v 25. ročníku za rok 1986. U mužov vyhral s prevahou Dalibor Janda. Dostal 27.651 hlasov. Druhý Peter Nagy o 10.700 hlasov menej. A Dalibor si prvenstvo ešte dvakrát zopakoval. „Nesocialistický hlas, hlas ako stopangin, chodí neoholený, nechce oblek“, to boli poznámky socialistickej kritiky na adresu Dalibora Jandu. Televízia ho nechcela, poslucháči však mali opačný názor. Z prvej LP Hurikán, ktorú vydal Dalibor Janda v roku 1985, sa predalo viac ako 250 tisíc kusov. Spolu s Daliborom vyhrala u žien nová tvár – Iveta Bartošová a potom trikrát po sebe Petra Janů. Výsledky ankety v druhej polovici 80. rokov potvrdili dominantné postavenie slovenských interpretov a skupín. Štyroch slávikov po sebe bral Elán, trikrát po sebe aj martinský Team.



Rok 1990, to bola eufória Nežnej revolúcie. Veľa vecí ustúpilo do pozadia. Medzi nimi aj Zlatý slávik. Tu je doklad – v 29. ročníku ankety za rok 1990 hlasovalo iba 12.186 čitateľov. Vyhrali Karel Gott, Iveta Bartošová a Team. Viacerí zo spevákov a muzikantov začali podnikať, medzi nimi František Janeček, Karel Vágner, Ladislav Štaidl, ktorý odišiel úplne zo scény. O poradí za rok 1991 rozhodlo už iba necelých päť tisíc pisateľov. Posledného, v poradí tridsiateho československého slávika dostal u mužov Pavol Habera. U žien bola prvá Iveta Bartošová, skupiny vyhral Team.



Naši susedia obnovili anketu pod názvom Český slávik v roku 1996. Odstup štyroch rokov im stačil, aby si uvedomili prínos ankety takéhoto formátu. Aj cenu, teda Slávika v podobe púťovej píšťalky zachovali. Prvý obnovený ročník za rok 1996 vyhrali Karel Gott, Lucie Bílá a Olympic. Zatiaľ ostatný ročník za rok 2017 vyhrali Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Kabát. V kategórii Slávici bez hraníc vyhrala skupina No Name. Je to ich desiaty Český slávik a táto kategória od jej vzniku v roku 2008 nepozná inú kapelu.



Za rok 2018 si česká anketa dáva prestávku, čiastočnou príčinou je aj xenofóbna skupina Ortel a jej spevák Tomáš Ortel, ktorá bola druhá v skupinách aj spevákoch. Ich umiestnenie sprevádzali nepresnosti pri spočítavaní hlasov. Na základe týchto nejasností skupina Kabát vrátila zlatého slávika. Fanúšikovia českej scény majú iba jednu otázku, či bude anketa pokračovať alebo je to jej koniec.



Na Slovensku bola anketa pod názvom Slávik obnovená v roku 1998, vyhrali Pavol Habera, Barbara Haščáková a skupina Elán. Posledným Slávikom bol ten za rok 2012, vyhrali Peter Cmorik, Tina a skupina Desmod. Slávik podľa organizátorov skončil pre nezáujem.



V seriáli, ktorý TASR ponúkla, by sa uplatnila určite viac ako stovka československých hitov, spomeňme aspoň duety Karla Gotta s Darinou Rolincovou Zvonky štěstí či Neznámy pár s Marikou Gombitovou, Jako Robinson dua Kamélie, slávneho Jožina z Bažin Ivana Mládka, ten zahrala aj americká Metallica na pražskom koncerte 2. apríla 2018 v O2 Aréne v rámci World Wired tour 2018 – 2019. Zo slovenských sú to napríklad pesničky Keď ťa nechá dievča či Milujem skupiny Zenit, Nemusíš sa tieňov báť skupiny AC+, Zaľúbení Dušana Hlaváčka či Žbirkove hity s Marikou Gombitovou V slepých uličkách a Nespáľme to krásne v nás.



Do úplného záveru priložíme ešte dva prídavky, Balíček karet z roku 1969 o vojakovi, ktorý na omši v kostole vybral karty miesto modlitebnej knižky a Láska z roku 1991 v podaní Marcela Palondera, ktorú do svojho repertoáru prevzala aj známa česká speváčka Anna K.



Balíček karet / Miroslav Černý (Traditional, Miroslav Černý)







Láska 91 / Marcel Palonder (Gabriel Dušík, Kamil Peteraj)