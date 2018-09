Cher vydáva album Dancing Queen s piesňami skupiny ABBA

Účinkovanie v hudobnej romantickej komédii Mamma Mia! Here We Go Again, kde CHER zaspievala dve piesne ABBA Fernando a Super Trouper, inšpirovalo speváčku venovať obľúbenej švédskej kapele celý album.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Americká spevácka legenda Cher vydáva album s prerábkami piesní skupiny ABBA. Ikona pop music prichádza s novinkou Dancing Queen, pre ktorý naspievala desať hitov legendárnej švédskej kapely. Platňa nesmrteľných hitov v novom podaní vychádza 28. septembra.



Účinkovanie v hudobnej romantickej komédii Mamma Mia! Here We Go Again, kde CHER zaspievala dve piesne ABBA Fernando a Super Trouper, inšpirovalo speváčku venovať obľúbenej švédskej kapele celý album. „Vždy som mala rada túto skupinu a videla som muzikál Mamma Mia na Broadwayi trikrát. Natáčanie filmu mi pripomenulo, aké skvelé a nadčasové sú ich piesne. Aj keď niektoré z nich boli náročnejšie, než som si myslela, som z albumu nadšená.“



Album Dancing Queen sa nahrával v štúdiu v Londýne a Los Angeles. Speváčka na ňom spolupracovala s dlhoročným kolegom Markom Taylorom, ktorý sa podieľal aj na jej celosvetovom trháku Believe, ktorý sa umiestnil na prvej priečke rebríčka vo viac ako päťdesiatich krajinách. Nový album obsahuje veľké hity Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) alebo SOS.







Americká speváčka a herečka Cher (rodená Cherilyn Sarkisian La Pierre, *20.5.1946, El Centro, California), prišla v roku 1963 do Los Angeles, kde začínala ako štúdiová vokalistka. Tu sa zoznámila so Sonnym Bonom. Spolu vytvorili spevácku aj manželskú dvojicu, v júli 1965 mali v hitparáde prvú úspešnú skladbu I Got You Babe, ktorá sa dostala až na prvé miesto. S Bonom sa rozišli v marci 1974. Spolu mali v hitparáde jedenásť skladieb. Cher sa rozhodla pre sólovú dráhu, na ktorej bola viac ako úspešná. V singlovej hitparáde mala 23 piesní, tri z nich, Gypsys, Tramps & Thieves (1971), Dark Lady (1974) a Believe (1998) sa dostali na prvé miesto. Na svojom konte má 25 štúdiových albumov, najnovší Closer To The Truth vyšiel v septembri 2013. Najúspešnejším z nich je Believe z novembra 1998, ktorého predaj presiahol 20 miliónov kópií a speváčka zaň získala cenu Grammy. Vydala 80 singlov, k diskografii patrí aj viac ako desiatka live albumov a hitových kompilácií. Zahrala si vo viac než pätnástich filmoch a muzikáloch, získala viacero hudobných a filmových cien.