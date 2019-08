Chlapci menej často priznávajú, že už boli zaľúbení, uvádza štúdia

Z prieskumu tiež vyplýva, že dve tretiny dievčat (69 percent) a chlapcov (60 percent) vo veku 15 rokov už boli niekedy zaľúbení.

Bratislava 3. augusta (TASR) – Chlapci vo veku 15 rokov menej často ako dievčatá priznávajú, že už boli zaľúbení. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Národnú správu vypovedajúcu o aktuálnych výsledkoch zdravia a životného štýlu žiakov na Slovensku prezentovali nedávno viacerí odborníci na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Z prieskumu tiež vyplýva, že dve tretiny dievčat (69 percent) a chlapcov (60 percent) vo veku 15 rokov už boli niekedy zaľúbení. "Zážitok romantického vzťahu, zaľúbenosti a lásky je dôležitým elementom, ktorý má významný dosah na ďalšie oblasti života," uviedol jeden z autorov štúdie Peter Kolarčik z Ústavu psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Pripomenul, že romantický vzťah môže byť pre dospievajúceho prínosný v niekoľkých oblastiach. Pomáha zvyšovať sebaúctu a sebavedomie, vďaka nemu narastá popularita a sociálny status, zlepšujú sa sociálne kompetencie, samostatnosť, nezávislosť a takýto vzťah môže slúžiť ako ochrana proti sociálnej úzkosti.



Takmer dve tretiny 15-ročných školákov (58 percent) a školáčok (59 percent) tiež priznalo, že počas posledného roka s niekým chodilo, respektíve, že malo rande. Približne polovica mladých v tomto veku sa zdôverila s tým, že sa za posledných 12 mesiacov s niekým bozkávala (47 až 48 percent). Takmer dve tretiny školákov a školáčok sa za posledný rok s niekým objímali alebo maznali (59 až 62 percent).



Podľa mladých sa spoznávajú cez sociálne siete, prípadne zistia telefónne čísla a píšu si. Z odpovedí dievčat tiež vyplynulo, že ak má niekto rád, "mal by sa aspoň snažiť naznačiť druhej osobe, že takéto city prechováva".



Výskum sa realizuje každé štyri roky, a to od roku 1983, v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Zapája sa doň približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 európskych a severoamerických krajín. Cieľom je získať údaje umožňujúce porovnať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Slovensko sa do projektu zapojilo doposiaľ šesťkrát.