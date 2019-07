CIGÁNSKI DIABLI: Máme problém, chýba nám džipsyplína

Hosťom Radoslava Šeba v EXKLUZÍVE na TABLET.TV boli Štefan Banyák a Ernest Šarközi s manželkou Silviou z Cigánskych Diablov.

Bratislava, 23. júla (TABLET.TV) – Problémom Cigánskych Diablov je, že nám chýba disciplína. Nazvala som to "džipsyplína". Keď je situácia v štúdiu neúnosná a keď sa správame ako malé deti, vtedy vieme, že nahrávanie je potrebné ukončiť. Prácu si často mýlime so zábavou. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to o nahrávaní nového albumu povedala speváčka a violončelistka z Cigánskych Diablov Silvia Šarközi.







Cigánski Diabli vydali nový album s názvom Kone. Ide v poradí o šiesty album, s ktorým prichádzajú po šiestich rokoch. Nové CD obsahuje 12 piesní. Naživo odznejú 8. augusta na veľkolepom koncerte na Bratislavskom hrade, ktorý bude spojený aj s krstom CD.



Kone Cigánskych Diablov uvedie do života Milan Lasica. "Naším krédom je, aby sme ľuďom prinášali zábavu, ale snažíme sa, aby to bola kvalitná zábava. V dnešnom svete existujú kapely, ktoré sú síce mimoriadne populárne, ale je to lacná zábava. Našou myšlienkou je to, aby sme to skĺbili. Aby to bola zábava, ale kvalitná. Milan Lasica ja pre mňa človek, ktorý prináša ľuďom humor, ale veľmi inteligentný. Nie hlúpy. Toto nás spája, teda aspoň sa snažíme, aby sme boli ako on," uviedol Ernest Šarközi.



Cigánski Diabli uvedú na Bratislavskom hrade premiéru dvoch nových videoklipov.



