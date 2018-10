Najvyšší predstaviteľ Macaa sa zabil pádom z budovy

Čeng Siao-sung sa ujal najvyššieho úradu v bývalej portugalskej kolónii Macao vlani v septembri. Bol tiež členom ústredného výboru vládnucej čínskej komunistickej strany.

Peking 21. októbra (TASR) - Najvyšší predstaviteľ čínskej vlády v poloautonómnej oblasti Macao, 59-ročný Čeng Siao-sung, zomrel v sobotu večer po páde z budovy, v ktorej mal byt. Podľa agentúry AP o tom v nedeľu informovali oficiálne zdroje v Pekingu.



Čeng zastával funkciu riaditeľa čínskeho styčného úradu pre Macao a ako uviedlo čínske ministerstvo pre záležitosti Hongkongu a Macaa, trpel depresiou. Ďalšie podrobnosti o jeho možnej samovražde neboli zverejnené.



Čeng Siao-sung sa ujal najvyššieho úradu v bývalej portugalskej kolónii Macao vlani v septembri. Bol tiež členom ústredného výboru vládnucej čínskej komunistickej strany.



Webová stránka styčného úradu píše, že ešte v piatok bol normálne v práci a riadne si plnil svoje služobné a funkčné povinnosti.



Portugalsko vrátilo Macao Číne v roku 1989 a odvtedy je tam poloautonómna vláda.



Počas protikorupčnej kampane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga si vzalo život už niekoľko vysokopostavených činiteľov. O tom, že by sa bol Čeng Siao-sung dostal do nepriazne pekinského režimu, sa však zatiaľ zmienka nikde neobjavila, konštatuje agentúra DPA.



Prezident Si Ťin-pching má prísť do oblasti Macaa v utorok a zúčastniť sa tam na otvorení doposiaľ najdlhšieho morského mosta na svete, ktorý bude spájať lokality Hongkong, Macao a Ču-chaj.