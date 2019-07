Čínska vesmírna stanica Tchien-kung 2 ukončila svoju trojročnú misiu

Väčšina tohto 10,4 metra dlhého kozmického zariadenia sa zničila počas návratu, hoci malé úlomky dopadli do bezpečnej zóny Pacifiku.

Peking 19. júla (TASR) - Čínska vesmírna stanica Tchien-kung 2 ukončila v piatok svoju takmer trojročnú misiu, keď zhorela pri kontrolovanom návrate do zemskej atmosféry nad južnou oblasťou Tichého oceánu.



Väčšina tohto 10,4 metra dlhého kozmického zariadenia sa zničila počas návratu, hoci malé úlomky dopadli do "bezpečnej zóny" Pacifiku, informoval čínsky denník Žen-min ž'-pao, citujúc čínsku vesmírnu agentúru CNSA.



Tchien-kung 2 s hmotnosťou 8,6 tony vypustili do vesmíru v septembri 2016 ako menšieho predchodcu plánovanej veľkej vesmírnej stanice, ktorá má byť dokončená v roku 2022. Tchien-kung znamená "Nebeský palác", vysvetľuje agentúra DPA.



Na tejto vesmírnej stanici strávili v roku 2016 dvaja čínski astronauti viac než 29 dní, čo bol v dejinách čínskej kozmonautiky rekordný vesmírny let s ľudskou posádkou.



Popri prístrojoch na udržanie životných funkcií boli v laboratórnom Tchien-kungu 2 testované aj pripájacie a tankovacie systémy, ako aj ďalšie prevádzkové operácie, ktoré budú v budúcnosti využívané na plánovanej vesmírnej stanici.



Prvá čínska vesmírna stanica s ľudskou posádkou, Tchien-kung 1, zhorela pri návrate do atmosféry Zeme v apríli 2018, taktiež nad južnou časťou Tichého oceánu.