Peking 5. februára (TASR) – Nový čínsky rok 2019 sa oficiálne začína v utorok 5. februára a potrvá do 24. januára 2020.



Každý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat podľa 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu a je ovplyvnený charakterom jeho vládcu. Roku 2019 bude vládnuť zemské prasa, ktoré je symbolom šťastia, radosti a blahobytu a priťahuje úspech vo všetkých oblastiach života. Považuje sa za najlepší rok 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. Je ideálnym obdobím na investície a predpokladá aj nadväzovanie nových kontaktov.



Podľa legendy usporiadal nebeský cisár v deň svojich narodenín súťaž, na ktorú pozval všetky zvieratá. Súťaž spočívala v tom, že sa mali dostať do nebeského paláca zdolávaním rôznych prekážok. Súťaž stanovila poradie 12 víťazov, prasa prišlo posledné. To je dôvod, prečo sa nachádza na konci 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu.



Čínsky kalendár je jedným z najstarších na svete. Jeho základy sú staré takmer 5000 rokov. Prvý čínsky kalendár bol vypracovaný v roku 2637 pred n.l., keď sa ujal moci legendárny vládca Chuang-ti (Žltý cisár). Čínsky lunárny kalendár je odvodený od pohybu Mesiaca, pretože Číňania verili v jeho moc a vplyv na pozemský život.



Tento 15 dní trvajúci sviatok nesie aj názov lunárny Nový rok či Sviatky jari. Ide o jeden z najdôležitejších sviatkov pre ázijské komunity žijúce kdekoľvek na svete. Pripadá každoročne na nov prvého lunárneho mesiaca, štyri až osem týždňov pred jarou.



Presný dátum môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 21. januárom a 21. februárom gregoriánskeho kalendára. Kombinácia dvanástich zvierat (znamení) a piatich elementov dáva dohromady 60-ročný cyklus, v ktorom každý rok je zasvätený inej kombinácii elementu a zvieraťa.



Na novoročné sviatky sa stretáva celá rodina, ide teda o obdobie vyznačujúce sa veľkými presunmi ľudí na území Číny i v ostatných častiach sveta, kde čínske komunity žijú.



Deň pred Sviatkami jari spravidla celá rodina pripravuje slávnostnú večeru. Obvyklým pokrmom bývajú mäsom či zeleninou plnené taštičky z cesta a jedlá symbolicky vyjadrujúce bohatstvo a hojnosť, napríklad semená alebo ryby.



Svoj najvýznamnejší sviatok vítajú Číňania poriadne nahlas, pretože podľa tradície jeden zo zlých duchov vkrádajúcich sa do ľudských príbytkov je mimoriadne citlivý práve na hluk.



Ďalšou z legiend súvisiacou s čínskym Novým rokom je príbeh o Nienovi, krutom a divokom zvierati, ktoré na Sviatok jari požiera ľudí. Odohnať ho od dverí je možné iba rozvešanými lampiónmi a papierovými stuhami červenej farby, lebo práve tej sa bojí. Nien nemá rád ani svetlo ohňa a hlasné zvuky. Ľudia preto celú noc odpaľujú delobuchy a na oblohe žiaria ohňostroje.



Pred vypuknutím osláv Číňania zdobia interiér svojich príbytkov pestrofarebnými kvetmi a misami plnými ovocia. Kvety symbolizujú nový život, bohatstvo a kariérny postup. Svoju symboliku má aj sedem druhov sušeného ovocia. Napríklad kokos symbolizuje dlhovekosť, melón dobré zdravie a liči (čínska slivka) symbolizuje pevné rodinné väzby.