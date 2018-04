Filmový sexsymbol 60. rokov Claudia Cardinale má okrúhle narodeniny

Legendárna talianska herečka Claudia Cardinale (vpravo) pózuje s ocenením Hercova misia. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Talianska herečka Claudia Cardinale (v strede), francúzsky herec Jean Rochefort (vpravo) a španielsky režisér Fernando Trueba pózujú pred uvedením filmu The Artist and The Model v rámci 60. ročníka filmového festivalu v španielskom meste San Sebastián v pondelok 24. septembra 2012. Foto: TASR/AP

Legendárna talianska herečka Claudia Cardinale odpovedá na otázky novinárov na tlačovej konferencii počas 22. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach, 27. júna 2014 v Trenčianskych Tepliciach. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

La Goulette/ Bratislava 15. apríla (TASR) – Talianska herečka Claudia Cardinale, jeden zo sexsymbolov strieborného plátna 60. a 70. rokov, bude mať v nedeľu 15. apríla 80 rokov. Životné jubileum oslávi v Divadle San Carlo v Neapole.Pôvabná Claudia Cardinale hrala po boku filmových idolov - Alaina Delona, Jeana-Paula Belmonda, Johna Waynea, Marcella Mastroianniho, Roberta De Nira a spolupracovala s renomovanými režisérmi Luchinom Viscontim, Federicom Fellinim, či Maurom Bologninim. Jej charizmatická osobnosť dodávala každej filmovej postave svoju výnimočnosť. O jej nevšednom talente vypovedá 140 filmových rolí a vyše 30 filmových ocenení.Claudia Cardinale sa narodila 15. apríla 1938 v La Goulette v Tunise. Jej predkovia pochádzali zo Sicílie, ale už štvrtú generáciu žili v Tunisku. Vyštudovala lýceum a než sa stihla pripraviť na učiteľskú dráhu, ktorú chcela nastúpiť, vyhrala v roku 1957 miestnu súťaž krásy. Medzi hosťami slávnostného vyhlásenia bol aj zástupca talianskeho filmu, vďaka ktorému bola pozvaná na filmový festival do Benátok. Tam budúcu herečku objavil producent Franco Cristaldi, ktorý s ňou podpísal sedemročnú zmluvu. Herecké vzdelanie získala neskôr na rímskej vysokej filmovej škole Centro Sperimentale di cinematografia.Prvú hlavnú úlohu stvárnila vo filme Monicelliho I soliti ignoti (Omyl neplatí, 1958) a to hneď po boku talianskych populárnych hercov Marcella Mastroianniho, Renata Salvatoriho a Vittoria Gassmana. Úsmevná komédia z povojnovej talianskej školy s mladučkou Claudiou Cardinale v hlavnej úlohe mala veľký ohlas u filmových divákov. Za zmienku stojí aj snímka talianskeho režiséra Paola Pasolliniho Il bell'Antonio (Krásny António, 1960). Ide o príbeh človeka, ktorému bolo na jednej strane dopriate všetko, na druhej strane ide o tragédiu muža, ktorý sa stal obeťou nesplnených očakávaní svojich najbližších.Veľkú rolu Cladii Cardinale zveril aj režisér Luchino Visconti, ktorý ju obsadil do filmu Rocco e i suoi fratelli (Rocco a jeho bratia, 1960), kde si zahral po boku temperamentnej herečky Alain Delon.Profesionálne na Cardinale zapôsobil citlivý prístup režiséra Valeria Zurliniho, ktorý s ňou detailne rozoberal príbeh La Fille a la valise (Dievča s kufríkom, 1961). V postave úbohej, malej prostitútky prežívala smútok natoľko, že ešte týždeň po nakrúcaní nevyšla zo svojej izby.Vďaka Federicovi Fellinimu zase zažila, ako je režisér schopný vytvárať dialógy priamo na scéne, keď prijala rolu v jednom z jeho najzvláštnejších filmov 8 1/2 (1963). V historickom Gepardovi (1963) už Visconti zveril Claudii hlavnú rolu realistickej, tvrdohlavej Angeliky.Jedna z najlepších rolí herečky bola postava Mary vo filme La Ragazza di Bube (Bobovo dievča, 1965). Za rolu Mary získala prvé veľké ocenenie - Striebornú stuhu pre najlepšiu herečku v roku 1965.V roku 1968 sa objavila legendárnom westerne Sergia Leoneho C'era una volta il West (Vtedy na Západe).Filmových divákov zaujala aj dráma Libera, amore mio (Libero, moja láska,1975), ktorú nakrútil režisér Mauro Bolognini. Anarchistova dcéra Libera (Claudia Cardinale) vyrastá pod silným vplyvom otca a rovnako ako on nenávidí taliansky fašizmus. V ťažkých vojnových rokoch vychováva dvoch synov a názorovo nevychádza ani s manželom. V jej politickom presvedčení ju ovplyvňuje aj jej priateľ taktiež antifašista. Udalosti však nadobudli pre Liberu tragický spád.V knihe spomienok, vydanej v roku 1995 herečka uviedla, že už nepociťuje ani ľútosť ani žiaľ nad žiadnym okamihom svojho života.Za celoživotné dielo bol herečke v roku 1996 udelený čestný Cézar a v roku 1999 sa stala nositeľkou francúzskeho Radu Čestnej légie.Okrem filmu začala v roku 2000 účinkovať aj v divadle, napríklad v hrách Luigiho Pirandella alebo Tennesseeho Williamsa.Herečka bola dvakrát vydatá. Jej manželmi boli taliansky filmový producent Franco Cristaldi a režisér Pasqual Squitieri.V porote českej súťaže Miss sa herečka objavila v roku 2012.Svetoznáma talianska herečka Claudia Cardinale si v roku 2014 na Art Film Feste prevzala ocenenie Hercova misia a vlastnoručne pripevnila mosadznú tabuľku so svojím menom vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach.V súčasnosti žije v Paríži, je veľvyslankyňou UNESCO pre ženy 21. storočia a aktivistkou pre ochranu ženských práv v rodnom Tunisku.Zdroj: www.csfd.cz