Predstavitelia ECAV chcú voliť viacerých kandidátov na vedúci post

Bratislava 10. júna (TASR) – Viacerí členovia a predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) vyzvali veriacich, aby sa zúčastnili na blížiacich sa voľbách nového vedenia cirkvi, ale nehlasovali za jediného kandidáta na generálneho dozorcu cirkvi a dozorcu Východného dištriktu. Dôvodom je docieliť vypísanie nových volieb. Uvádza sa to v ich výzve, ktorú uverejnili na webe ECAV.



Ak je iba jediný kandidát, musí vo voľbách získať trojpätinovú väčšinu odovzdaných hlasov. Ak ich nezíska, voľby sa budú opakovať. "Ak sa to podarí, potom máme nádej, že kandidačná porada pri zostavovaní novej kandidačnej listiny bude rešpektovať mienku veriacich a nedovolí si účelovo vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov pre nich nepohodlného kandidáta," uvádza sa vo výzve. Pod ňou sú podpísaní napríklad generálny biskup Miloš Klátik a jeho manželka Oľga, generálny dozorca Imrich Lukáč, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubomír Turčan či biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. K výzve sa môžu pripájať aj ďalší signatári.



Vo výzve sa uvádza, že "kandidačné porady na voľbu nového vedenia cirkvi boli zneužité tak, aby sa zabránilo slobodnej voľbe spomedzi viacerých kandidátov." Členovia ECAV podpísaní pod výzvou tvrdia, že preto sa nedostal medzi kandidátov na generálneho dozorcu Imrich Lukáč, ktorý túto funkciu vykonáva teraz či biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda, ktorý bol navrhnutý do funkcie ako generálny biskup. "Problémom, pre ktorý im bolo zabránené aktívne sa zúčastniť na voľbách, je ich nekompromisný postoj k neporiadkom v cirkvi, predovšetkým pri správe majetku ECAV," uvádza sa vo výzve.



Voľby nového generálneho biskupa a dozorcu budú v júni a v júli. O funkciu biskupa sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži - Sidonia Horňanová, Katarína Hudáková, Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Na generálneho dozorcu je jediný kandidát Ján Brozman. Na dozorcu Východného dištriktu je jediným kandidátom Ľubomír Pankuch.



Vo funkciách končia generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca cirkvi Imrich Lukáč. Mandát im uplynie 31. októbra tohto roku. Výsledky volieb oznámia na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v júli. Voľby v ECAV sa konajú každých šesť rokov. Funkčné obdobie členov nielen generálneho, ale i dištriktuálneho a seniorálneho predsedníctva trvá šesť rokov s jedným možným opakovaním. Z toho dôvodu nemôže kandidovať Klátik, ktorý bol zvolený za generálneho biskupa v rokoch 2006 a 2012.