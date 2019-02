Čokoláda ako dôkaz lásky. Prvotriednu kvalitu nájdete aj v bežnom obchode Foto: Nestlé Slovensko s.r.o.

Bratislava 7. februára (OTS) - Len máloktoré veci idú k sebe dokopy tak ako Valentín a čokoláda. Jednoducho obdarovať niekoho počas tohto sviatku chutnou kvalitnou čokoládou, sa stalo jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako prejaviť svoju lásku či náklonnosť.Vzájomnú lásku si na Valentína zaľúbenci po celom svete vyznávajú rôznymi spôsobmi. Pre mužov je častokrát najväčšou výzvou výber toho správneho darčeka, ktorým by nielen potešili, ale zároveň aj prekvapili. V snahe ohúriť preto kupujú obrovské kytice, rezervujú stoly v drahých reštauráciách či objednávajú romantické wellness pobyty pre dvoch v luxusných hoteloch. V nákupnom ošiali pritom zabúdajú na to najdôležitejšie, a to, že láska ide cez žalúdok.Aj bez podrobného štúdia čokolády je ľahké pochopiť, prečo sa stala obľúbeným spôsobom ako vyjadriť svoju lásku na Valentína. Niet pochýb o tom, že čokoláda je najobľúbenejšia sladká maškrta na celom svete. Je to najmä jej špecifická vôňa a chuť, pomaly rozplývajúca sa na jazyku, ktorá vie opantať zmysly nejedného z nás. Obzvlášť v tento romantický deň.Mocnú silu čokolády poznali už Aztékovia a Mayovia dávno pred tým, než Európania objavili Ameriku. V tej dobe z nej vyrábali silný čokoládový nápoj, ktorí pili panovníci pred návštevou svojich háremov. Neskôr jej čaro objavili aj Európania. Tí pôvodný horký a korenistý aztécky nápoj vylepšili a pridali doň chutnejšie ingrediencie, ako škoricu, klinčeky či aníz. Takto pripravená čokoláda sa pomerne rýchlo stala módnou záležitosťou. V tej dobe však bola výsadou majetnejších. Vďaka jej povzbudzujúcim účinkom ju zbožňovali panovníci, ich milenky a kurtizány, ale i sluhovia vtedajších kráľovských dvorov.Dnes už vieme že čokoláda pôsobí ako afrodiziakum – zvyšuje vzrušenie a povzbudzuje sexualitu. Obsahuje totiž chemickú látku fenyletylamín, tiež známu aj ako „droga lásky“, ktorá sa tvorí v mozgu, v období najväčšej zamilovanosti. Tento hormón zamilovanosti spôsobuje príjemné teplo, dobrú náladu, zvyšuje srdcový tep a podporuje eufóriu, pocity intimity a vášne. Okrem toho má aj silné antidepresívne účinky a zmierňuje pocit strachu a napätia. A práve tieto pocity šťastia a dobrej nálady oceňuje aj nejeden milovník čokolády.Hoci dnes čokoládu považujeme skôr za sladkú maškrtu, stále platí, že v prípade konzumovania kvalitnej čokolády v primeranom množstve má okrem potešenia zo skvelej chuti tiež pozitívne účinky na organizmus človeka. Čokolády s obsahom kakaa okolo 70 % sú neuveriteľné lahodné a pre naše telo prospešné. Dobrou správou je, že takáto kvalitná čokoláda je v súčasnosti už bežne dostupná vo väčšine obchodov. Exkluzívne prémiové čokolády vyrábajú dokonca už aj tradičné lokálne značky, ktoré majú miesto v našich spomienkach už od detstva. Avšak aj dnes sú pre mnohých potešením vo všedných dňoch či darčekom a odmenou v slávnostných chvíľach, ako je napríklad deň sv. Valentína. Prémiové čokolády z radov ORION Horká 68 % Majstrovská edícia, ORION čokoládové duo a ORION Ateliér sú preto ideálnym valentínskym darčekom pre tých, ktorí ocenia dokonalý chuťový zážitok v podobe kvalitnej horkej čokolády s intenzívnou, ale vyváženou chuťou kakaa s jemnou konzistenciou.